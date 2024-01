Tragedia in provincia di Modena, il 14enne scomparso il 3 gennaio, è stato ritrovato morto in un canale

Un notizia straziante è quella arrivata in queste ultime ore dalla provincia di Modena. Il 14enne scomparso dalla sua abitazione il 3 gennaio, è stato ritrovato senza vita il giorno successivo, in un canale non lontano dalla sua abitazione. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

In queste ore sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, che ha vissuto ore di ansia e angoscia, ma che ha fatto poi una scoperta straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 3 gennaio. Precisamente nella casa di una famiglia che si trova nel comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Il ragazzo da ciò che è emerso non avrebbe fatto rientro nella sua abitazione. I suoi familiari hanno prima provato a cercarlo da soli, ma alla fine hanno deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Nella giornata di mercoledì infatti il sindaco Giovanni Gargano, ha deciso di attivare il piano per le persone scomparse. Erano entrati in campo gli agenti dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Hanno cercato in tutta la zona tra Castelfranco e Modena, anche in piena notte. Solo nella mattina di giovedì 4 gennaio, hanno deciso di far alzare in volo anche l’elicottero dei pompieri.

Il ritrovamento del corpo del 14enne scomparso

Il primo cittadino di Castelfranco nella prima mattina di giovedì, poco prima del ritrovamento, ad alcuni giornalisti ha detto: “Non ci sono tracce, se non che il telefono è ancora raggiungibile!”

Purtroppo solo nella tarda mattina di questo stesso giorno, che è emerso la triste verità. Gli agenti impegnati nelle ricerche hanno ritrovato l’adolescente senza vita, in un canale che si trova in via Prati, frazione Gaggio.

In una zona non lontana della casa. Le forze dell’ordine in queste ore stanno lavorando incessantemente per capire cosa è successo e soprattutto come il ragazzo ha perso la vita. Per ora non è esclusa nessuna ipotesi, anche quella del gesto estremo. Ovviamente bisogna solo attendere per avere altre informazioni utili sul caso. Ci saranno in seguito ulteriori aggiornamenti.