Scomparso dopo il pranzo di Natale, le ricerche di Giovanni Pangrazi si sono concluse con un tragico epilogo

Le ricerche di Giovanni Pangrazi, scomparso il giorno di Natale, si sono concluse con un tragico epilogo. L’uomo di 87 anni è stato trovato privo di vita in una zona artigianale, nei pressi dell’uscita del casello dell’autostrada di Cattolica, lungo il fiume Ventena.

Grazie al supporto dei cinofili dei Vigili del Fuoco, l’uomo è stato rintracciato. Purtroppo, nessuno di aspettava una notizia tanto tragica. Giovanni Pangrazi si era allontanato da casa dopo il pranzo di Natale. Aveva detto alla famiglia che sarebbe uscito per prendere un caffè, ma da quel momento nessuno ha avuto più sue notizie.

I parenti hanno chiesto aiuto alla comunità e lanciato appelli sui social, con la speranza di ritrovarlo. Subito sono partite le operazione di ricerca, supportate anche da droni e cani specializzati. Purtroppo, nelle ultime ore si è diffusa la tragica notizia. L’anziano uomo è stato trovato privo di vita nella vegetazione.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia accaduto a Giovanni, sono ancora molte le domande senza risposta. Il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico, i cui risultati saranno fondamentali per far luce sulla verità. Il sospetto, per ora, è quello di un decesso per cause naturali, ma non è esclusa nessuna altra ipotesi.

Il cordoglio della comunità per la scomparsa di Giovanni Pangrazi

La conferma della triste notizia è stata diffusa anche dall’amministrazione comunale, che attraverso un post sui social, si è voluta stringere all’immenso dolore della famiglia: