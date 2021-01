Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per la tragica perdita del piccolo Leonardo, il neonato di 12 giorni, morto mentre era ricoverato al Policlinico. Per poter proseguire con le indagini e con l’autopsia, hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo. I genitori hanno chiesto il massimo riserbo per la vicenda.

Un evento drammatico che ovviamente ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto della madre e del padre. Per loro questo doveva essere un momento felice, che si è trasformato presto in una tragedia.

Secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, il piccolo è venuto al mondo lo scorso 8 gennaio, da un parto naturale al Policlinico di Modena.

Tutto sembrava essere andato per il meglio ed i medici fino a quel momento, non avevano riscontrato anomalie. Il piccolo Leonardo infatti, subito dopo tutti i controlli, è stato portato nella stessa stanza dove era ricoverata la madre.

L’ostetrica durante una visita ha notato che il neonato mostrava alcuni segni di malessere. Come la mancata reattività agli stimoli. Proprio per questo ha chiesto l’intervento urgente del neonatologo. Quest’ultimo, dopo averlo rianimato, lo ha intubato ed ha disposto il suo ricoverato in Terapia Intensiva.

Proprio in questo reparto, esattamente 12 giorni dopo, il cuore del piccolo Leonardo ha cessato di battere. I dottori hanno fatto il possibile per salvarlo, ma la sua situazione è apparsa critica sin da subito.

Morto neonato di 12 giorni: la denuncia dei genitori

La madre e il padre, distrutti dalla grande ed improvvisa perdita, hanno deciso di presentare un esposto ai Carabinieri. Gli inquirenti al momento stanno indagando sull’accaduto. Per poter proseguire, come atto dovuto, hanno deciso di aprire un fascicolo.

L’ipotesi di reato è di omicidio colposo, ma al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Il pm, la prossima settimana, conferirà anche l’incarico per l’autopsia, per chiarire l’esatta causa del decesso.

Per i medici, il piccolo Leonardo ha perso la vita per un collasso post-natale, una condizione molto rara. Tuttavia, i genitori per capire la realtà di quanto accaduto, hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.