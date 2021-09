“Molti soldi per andare in tv”, queste le parole di Daniele Mondello che sarebbero emerse nelle intercettazioni inserite dalla Procura di Patti nella richiesta di archiviazione e visionate dall’Adnkronos. Il marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele Mondello è stato registrato mentre parlava con il cognato.

In una conversazione del 10 ottobre 2020, alla domanda del cognato se fosse interessato ad andare in una trasmissione tv per parlare del giallo della dj e del loro bambino, Daniele avrebbe risposto:

No, ma io… io cerco loro molti soldi. Non mi interessa. Se mi vogliono…altrimenti non ci vado. Vediamo Roberto, quanto mi danno, perché sennò non mi muovo. Non mi interessa. Perché non mi interessa.

Quando il cognato parla di 1.000 euro, cifra per la quale lui sarebbe andato di corsa, sempre secondo quanto emerso, il dj avrebbe risposto:

Ma quale mille euro, Roberto! Sì, mille euro! Ma non esiste! Almeno… ma… il più scarso deve essere cinquemila euro!

Daniele Mondello parlava anche dei problemi di sua moglie

Nonostante abbia sempre sostenuto che Viviana Parisi non avrebbe mai ucciso suo figlio, andando contro l’ipotesi dell’omicidio-suicidio sostenuta dalla Procura di Patti, Daniele Mondello era a conoscenza dei problemi di sua moglie.

In altre intercettazioni degli inquirenti, l’uomo avrebbe parlato con un amico delle paranoie, delle paure e dei problemi mentali di sua moglie. Lui stesso credeva, secondo quelle parole, che fosse fuggita dai suoi demoni dopo l’incidente, perché aveva paura che le portassero via il figlio.

Non me l’aspettavo una cosa così, che andava a finire così. Pensavo che lei se ne era scappata, perché si spaventava che gli prendevano il bambino, aveva la fissazione che gli prendevano questo bambino… e quindi non lo so boh… se ne è scappata? Ora martedì vediamo nell’autopsia.