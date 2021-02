Il romantico San Valentino di Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più belle e stabili del mondo dello spettacolo. Nel giorno più romantico dell’anno, San Valentino, i due hanno scelto di concedersi momenti di relax e coccole nell’incantevole Franciacorta. Lontano dai riflettori, la coppia mostra le foto del relais dove ha trascorso San Valentino.

Solamente loro due lontani da tutto e tutti. Hanno trascorso così la festa degli innamorati Luca Argentero e Cristina Marino. Infatti, i due si sono concessi due giorni di coccole e relax nella splendida Franciacorta. Sembra inoltre che la piccola Nina non sia con mamma e papà, in modo da poter ritagliare un piccolo spazio tutto per loro.

Il loro grande amore è iniziato sul set qualche anno fa ed è stato poi coronato con la nascita della piccola Nina Speranza. Ora, mancano solamente i fiori d’arancio che sembrano essere stati posticipati a causa della pandemia. Nell’attesa delle nozze, i due sembrano godersi la luna di miele.

Dunque Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di trascorrere il giorno di San Valentino insieme e con tanto di coccole e relax. Ovviamente non sono mancate le foto pubblicate dalla coppia per mostrare il relais in cui i due hanno deciso di trascorrere la giornata.

Luca Argentero e Cristina Marino, il romantico San Valentino

Alle foto pubblicate nel giorno più romantico dell’anno, ovviamente, non sono potute mancare le didascalie dolcissime a cui siamo abituati. Cominciando da Cristina Marino, l’attrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae con il compagno Luca Argentero al quale dedica una dolce frase:

Infinito Supremo.

Entrambi comunque sono solito pubblicare i loro dolcissimi momenti di coppia e di famiglia e ciò non dispiace ai moltissimi fan della coppia che riempiono sempre di complimenti e commenti positivi i due attori. Inoltre, quando appena sarà possibile, i due saranno pronti a pronunciare il fatidico ‘si‘ e a dichiararsi amore eterno.