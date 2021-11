Nato in Zambia, Wilbur Smith è diventato famoso come uno degli scrittori pù prolifici e ricchi della storia. È morto in Sudafrica a 88 anni

Milioni di lettori di tutto il mondo, nella giornata di ieri, hanno appreso della inaspettata ed improvvisa morte di Wilbur Smith. Lo scrittore, autore di decine di best seller mondiali, aveva 88 anni ed è morto nella sua casa di Città del Capo, in Sud Africa, con al fianco sua moglie Niso.

Anche coloro che non hanno mai letto un suo libro, e sono davvero pochi, conoscono di certo il suo nome. Decine e decine i titoli dei libri da lui scritti, pluripremiati, che lo hanno portato ad essere uno dei più apprezzati e prolifici autori di sempre.

La notizia della morte di Wilbur Smith si è diffusa in pochissimi minuti in tutto il mondo, nella tarda serata di ieri, sabato 13 novembre. Ad annunciare il decesso è arrivato un post sulla pagina Facebook ufficiale dello scrittore. Ecco le parole in didascalia:

Siamo spiacenti di annunciare che l’amato autore di bestseller globale Wilbur Smith è morto inaspettatamente questo pomeriggio nella sua casa di Città del Capo, con sua moglie Niso al suo fianco. Siamo così grati ai suoi milioni di fan in tutto il mondo che hanno apprezzato la sua incredibile scrittura e si sono uniti a noi nelle sue fantastiche avventure.

La carriera di Wilbur Smith

Wilbur Addison Smith era nato a Broken Hill, nello Zambia, il 9 gennaio del 1933. Di origini britanniche, si è laureato in in scienze commerciali nel 1954. Dopodiché ha lavorato come contabile fino al 1958.

Da sempre amante della scrittura, le sue prime opere non ebbero subito successo. Diverse case editrici sudafricane ed europee rifiutarono di pubblicare i suoi libri, finché un editore londinese non decise di dargli fiducia.

Da lì è stata un’incessante ascesa al successo. I suoi libri, centinaia, hanno venduto in tutto 140 milioni di copie in tutto il mondo.

Le sue opere sono incentrate su tutto ciò che meglio conosceva e amava: la foresta, gli animali selvaggi, le montagne impervie, le dolci colline del Natal, l’oceano, la vita degli indigeni, la storia della scoperta dell’Africa meridionale, la lunga e travagliata strada verso l’abbandono dell’apartheid e il ritorno nella comunità internazionale.

Si è sposato 4 volte, ma solo con l’ultima moglie, di quasi 40 anni più giovane, ha trovato la serenità. Aveva tre figli, nati dai precedenti matrimoni, con i quali aveva interrotto i rapporti a seguito del suo ultimo matrimonio.