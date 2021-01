Mondo della musica in apprensione: il noto rapper è stato ricoverato

Star globale della scena rap è stato ricoverata in terapia intensiva

Grave problema di salute per un rapper e produttore, affermatissimo sulla scena musicale americana e mondiale. Secondo quanto riportano vari portali, il leggendario Dr. Dre è stato ricoverato d’urgenza nella serata di lunedì 4 gennaio 2021.

Aneurisma cerebrale per Dr. Dre

L’uomo avrebbe sofferto di un aneurisma cerebrale e sarebbe stato condotto in ambulanza presso il Sinai Medical Center di Los Angeles, dove i medici avrebbero disposto per il ricovero in terapia intensiva.

Comunicato dal legale

Sull’entità dell’aneurisma è impossibile esprimersi con assoluta certezza. Ovviamente, non è un problema da poco, da prendere a cuor leggero. Ecco perché la squadra dei dottori ha invitato alla prudenza. Si tratta di una patologia che riguarda i vasi arteriosi del cervello e potenzialmente in grado di sfociare in una emorragia, che, a propria volta, può causare danni di enorme portata o addirittura il decesso.

La notizia, che era già intanto trapelata sulle maggiori testate internazionali, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rilasciate dal legale dell’artista. Nella nottata il rappresentante ha diffuso un comunicato stampa, poi postato pure sui social network, affinché tutti i fan potessero leggerlo e rasserenarsi.

Scopritori di talenti

Tramite le dichiarazioni in oggetto, l’ex membro degli NWA sostiene di stare alla grande. Oltre ai milioni di dischi venduti, Dr. Dre ha il merito di aver scoperto superstar globali, tra cui un certo Marshall Mathers, alias Eminem.

Dr Dre presto dimesso

Nel messaggio diramato, Dr. Dre vuole ringraziare i familiari, gli amici e i fan per essersi interessati della situazione e gli auguri. Si sente in buona forma, e sta ricevendo cure eccellenti da parte del suo staff medico. Presto lo dimetteranno dall’ospedale e tornerà a casa. Uno speciale ringraziamento va ai magnifici professionisti del Cedars, ha concluso il 55enne. Tra i tanti a scrivergli parole di sostegno colleghi e celebrità.