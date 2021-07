L’Australia e il mondo dello spettacolo in generale sono sotto shock per la morte di un giovane e bravissimo attore. Dieter Brummer se ne è andato per sempre all’età di soli 45 anni. Negli anni ’90 aveva vissuto il momento più alto della sua carriera, recitando in diverse serie tv e vincendo svariati premi e riconoscimenti. A dare l’annuncio della sua morte ci ha pensato la sua famiglia, naturalmente devastata da quanto accaduto.

La morte di Brummer, attore australiano di origini tedesche, è arrivata in maniera improvvisa. Le cause del decesso non sono ancora note, ma come dichiarato dalla Polizia Australiana che ha rinvenuto il suo cadavere, non si tratta di una morte sospetta o per la quale indagare. L’ipotesi più accreditata, al momento, è dunque quella del suicidio.

Le parole utilizzate dalla sua famiglia, in una nota pubblicata sui canali social, sono cariche di tristezza:

Abbiamo perso il nostro bello, talentuoso, divertente, complicato e amato figlio. Ha lasciato un enorme buco nelle nostre vite e il nostro mondo non sarà più lo stesso. Il nostro pensiero va a tutti voi che lo avete conosciuto e amato o che avete lavorato con lui nel corso degli anni.

La vita e la carriera di Dieter Brummer

Dieter Brummer era nato il 5 maggio del 1976 a Sidney ed è morto lo scorso 24 luglio nella sua casa di Glenhaven, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia.

È diventato famoso negli anni ’90, quando ha interpretato, dal 1992 al 1996, il personaggio di Shane Parrish nella soap opera australiana Home and Away. Quel ruolo gli è valso ben 3 nomination al prestigioso premio Logie Award, riuscendo a vincerlo nel 1994 e nel 1995.

The Seven Network, la casa produttrice della serie tv, in una nota ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per la sua morte. Nella nota si legge:

Dieter Brummer era un membro del cast di Home and Away molto amato e celebrato dal pubblico australiano e internazionale. Siamo addolorati per la sua scomparsa e rivolgiamo i nostri pensieri più cari alla sua famiglia.

L’attore, dopo molti successi in campo televisivo, aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Aveva iniziato a lavorare come lavavetri nei grattacieli, dichiarando di voler guadagnarsi da vivere anche sporcandosi le mani. In un’intervista aveva detto: