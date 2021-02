Mondo dello sport a lutto. L’atleta si è spento a 53 anni: fatale un grave tumore al cervello

Un lutto che ha gettato nello sconforto il mondo dello sport intero, in particolare quello spagnolo. All’età di 53 anni, è purtroppo venuto a mancare la leggenda iberica dell’atletica leggera, il maratoneta Alejandro Gòmez Cabral. Il fondista lottava da giugno scorso contro un tumore al cervello che i medici hanno definito fin da subito inoperabile.

Una carriera condita da svariati successi, record ed onorificenze. Cabral era entrato di diritto, grazie alle sue imprese sportive, nella leggenda dello sport spagnolo.

Ha partecipato alle Olimpiadi di Seoul del 1988, di Barcellona nel 1992 e di Atlanta nel 1996, riportando anche degli ottimi piazzamenti nella disciplina della maratona lunga.

Il “Galgo de Zamàns“, questo il soprannome che gli è stato affibbiato, che letteralmente tradotto significa il “levriero di Zamàns“, ha stabilito il suo record personale nel 1997. Quando ha corso la maratona di Rotterdam in 2 ore 7 minuti e 54 secondi. Tempo che ha segnato anche il record spagnolo.

Gli altri risultati eccellenti dello sportivo da ricordare, sono quelli del 1995, quando ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati europei di Alnwick, e del 1998 e 2002, quando è arrivato ad un passo dal salire sul podio dei campionati europei di Budapest e Monaco.

I messaggi di cordoglio per Alejandro Gòmez Cabral

Come anticipato, lo scorso giugno, Alejandro Gòmez Cabral ha scoperto di essere affetto di una grave cancro al cervello. La massa tumorale, già estesa in maniera importante, non ha permesso ai medici di poter intervenire per curarlo.

Dopo gli ultimi mesi, in cui le sue condizioni sono peggiorate sensibilmente, è venuto a mancare nella giornata di ieri, nella sua casa di Zamàns, assistito da sua moglie Paula Hernàndez, che gli è stata accanto fino al suo ultimo respiro.

Infiniti i messaggi di cordoglio che in molti, personaggi noti o semplici fan, hanno voluto far recapitare alla famiglia di Cabral. Tra questi spiccano i post della Federazione Spagnola di Atletica Leggera e quello del Celta Vigo, la squadra di calcio della città che ha dato i natali al fondista.

La sua grande passione, oltre allo sport e all’atletica, erano gli animali. Infatti, possedeva e curava con amore 25 splendidi cani.