Lo scorso 9 marzo era rimasta gravemente ustionata dopo che aveva cercato di accendere il fuoco con l’alcol etilico. Purtroppo la 30enne Monica Alessandria non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato per sempre.

La triste vicenda è accaduta nel comune di Maierato, situato in provincia di Vibo Valentia.

Voleva accendere il fuoco nel camino dell’abitazione con dell’alcol etilico, ma la fiamma di ritorno le ha provocato gravissime ustioni sulla maggior parte del corpo.

Subito Monica Alessandria è stata trasportata, con l’ausilio di un elisoccorso, in ospedale. I medici per più di un mese hanno provato a fare il possibile per garantirle tutte le cure necessarie e per salvarle la vita. Purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi e, alla fine, il cuore della 30enne si è fermato per sempre.

La notizia è stata data dal Primo Cittadino. Giuseppe Rizzello ha espresso il cordoglio a nome dell’intera comunità attraverso un post sui social.

Le parole del Primo Cittadino dopo la triste notizia della scomparsa di Monica Alessandria

È un triste giorno per la comunità. Maierato piange la scomparsa di Monica Alessandria, nostra concittadina vittima nel marzo scorso di un tragico incidente domestico. È stata una figlia e una sorella molto amata, una donna di grande forza e coraggio. Alla madre Concetta e all’addolorato fratello Dario esprimo a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale profondo cordoglio e sincera vicinanza, con la certezza che l’amata congiunta continuerà a vivere perennemente nel loro ricordo e nell’abbraccio solidale e commosso della comunità di Maierato. Il giorno dell’esequie sarà proclamato lutto cittadino.

Dopo la vicenda, sono stati diversi gli appelli apparsi sul web, riguardo l’utilizzo dell’alcol etilico e di altri prodotti altamente infiammabili per accedere il fuoco.

Il funerale di Monica Alessandria avrà luogo in data da destinarsi. La 30enne lascia la madre Concettina, il fratello Dario, lo zio Domenico, il compagno Rocco e i parenti tutti.