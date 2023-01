La storia di Monica Cannady, madre 35enne, ha sconvolto il mondo. Arriva dal Michigan, ma sottolinea una realtà che colpisce tantissime persone. A volte, la mente gioca brutti scherzi e porta gli esseri umani a compiere gesti estremi, senza pensare alle terribili conseguenze.

Monica Cannady aveva iniziato a credere che qualcuno della sua famiglia volesse fare del male a lei e ai suoi bambini di 3, 9 e 11 anni. Così un giorno, nonostante i suoi familiari abbiano cercato di fermarla e farla ragionare, ha preso i minori ed è fuggita dall’abitazione.

Per giorni ha vagato a bordo della sua auto, cercando cibo nelle case che incontrava. Poi, una sera, ha parcheggiato nei pressi di un bosco a Pontiac e ha detto ai suoi bambini di sdraiarsi e di dormire. Purtroppo, la donna e due dei suoi figli, 3 e 9 anni, sono deceduti per ipotermia. La più grande di 11 anni, è riuscita ad uscire dal veicolo e a raggiungere un abitazione, per chiedere aiuto.

Le forze dell’ordine della zona la stavano cercando da giorni, avevano anche ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini, che affermavano di aver visto una donna in compagnia di tre minori, vestiti in modo non idoneo alle condizioni meteo. Una donna ha anche raccontato di averle dato del cibo, ma non immaginava che vivesse nella sua auto e fosse fuggita di casa.

La bambina sopravvissuta si trova ora ricoverata in ospedale e, secondo l’ultimo bollettino medico diffuso, sembrerebbe che le sue condizioni siano stabili.

Le parole dello sceriffo sul caso di Monica Cannady

Lo sceriffo ha raccontato che Monica Cannady nell’ultimo periodo si era convinta che qualcuno volesse mettere fine alla sua vita. Era entrata in paranoia e aveva cercato una via di fuga, non permettendo a nessuno di aiutarla.

Nel 2021, aveva perso il papà dei suoi figli. L’uomo è stato assassinato. Un trauma che non era riuscita a superare.