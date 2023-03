Forse ha perso l'equilibrio per un piede in fallo o a causa del forte vento. Monica Perra è precipitata da una scogliera. Aveva 39 anni

La spiacevole vicenda è accaduta a Cagliari, precisamente sulla spiaggia di Cala Fighera. Monica Perra, una donna di 39 anni, ha perso la vita dopo essere caduta dalla scogliera di Calamosca, durante un’escursione.

Purtroppo è precipitata per circa 50 m. Una caduta improvvisa ed inaspettata, che non le ha lasciato alcuno scampo.

Il suo corpo ormai senza vita è stato avvistato da un altro escursionista, che ha subito allertato i soccorritori.

Gli operatori sanitari, la scientifica, gli agenti delle autorità e gli uomini dei vigili del fuoco hanno raggiunto il posto in breve tempo. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvarle la vita. Complicate anche le operazioni del recupero, a causa del tempo e dell’assenza di sentieri per raggiungerla.

Monica Perra era amante di escursioni, della natura e del paracadute. Non era la prima volta che si allontanava per una delle sue passeggiate. Nessuno immaginava che quella sarebbe stata l’ultima.

Le ipotesi per l’improvviso ed inaspettato decesso di Monica Perra

La prima ipotesi sulla causa del decesso, è quella di un tragico incidente. Si sospetta che possa essere precipitata per via del vento o per aver perso l’equilibrio a seguito di un movimento sbagliato.

La comunità è sconvolta da quanto accaduto, la donna lascia nel dolore la sua mamma, il suo papà e un fratello. La famiglia risiedeva a Selargius, comune italiano della città di Cagliari.

I messaggi di addio pubblicati sui social network

Chi la conosceva, ha voluto ricordarla con commoventi messaggi sui social. Tra i tanti, si legge:

Il tuo sorriso come dimenticarlo…. 😔❤️ Ciao Mony.