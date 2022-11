Gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso per la triste vicenda della 13enne, che nella giornata di domenica 20 novembre, si è tolta la vita nella sua abitazione a Monopoli. Il pm ha deciso di non disporre l’autopsia, ma ha scelto di fare ulteriori accertamenti sul telefono.

L’intera comunità al momento è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. Purtroppo nessuno si sarebbe mai aspettato di vivere una cosa del genere, per una ragazzina così giovane e piena di vita.

Dalle prime informazioni emerse in queste ultime ore, sul telefono della ragazza sono emersi nuovi dettagli sull’accaduto. Come per esempio il fatto che era completamente isolata dalle sue coetanee.

L’hanno esclusa dal gruppo e dalle uscite di gruppo. Quel pomeriggio, visto che in casa era da sola, aveva provato a chiedere alle sue compagne di raggiungerla o di uscire a fare una passeggiata.

Tuttavia, essendo stata cacciata dal gruppo di Whatsapp, il suo messaggio non è mai arrivato. Così probabilmente in un momento di grande tristezza e sconforto, ha deciso di farla finita, usando una cinta che era all’interno della casa.

Le indagini sulla 13enne che si è tolta la vita

La prima a trovare il corpo, è stata proprio la madre. Quest’ultima tornata nell’abitazione dopo aver passato diverse ore fuori, ha trovato la figlia chiusa nel bagno, ormai senza vita.

I medici intervenuti purtroppo per lei non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

Il pm Silvia Curione di conseguenza, ha deciso di avviare un’indagine sulla vicenda. Però vista la dinamica dei fatti, che sembra essere abbastanza chiara, ha deciso di non disporre l’autopsia sul corpo.

Tuttavia, la Procura ha scelto di avviare un’inchiesta per il reato di istigazione a togliersi la vita. Ora saranno solo le indagini a far luce su questo triste episodio, che purtroppo ha portato al decesso di una ragazzina che aveva solamente 13 anni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti.