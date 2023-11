Risultano essere ancora molto gravi le condizioni della giovane donna di 35 anni, che nella prima mattina di giovedì 2 novembre, è stata colpita da diversi fendenti dal suo ex compagno e padre di suo figlio. Ora si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Sta lottando per la sua vita e con la speranza di poterla aiutare, i dottori poco dopo il suo arrivo in nosocomio, l’hanno sottoposta ad un delicato intervento.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti alle 5 del mattino di giovedì 2 novembre. Precisamente nel piccolo quartiere San Marco, che si trova nel comune di Monopoli, in provincia di Bari.

La giovane donna, era uscita di casa come suo solito per andare a lavoro in un’azienda agricola del posto. Tuttavia, non è mai arrivata a destinazione, perché il suo ex aveva in mentre un altro piano.

L’uomo chiamato Giuseppe Ambriola, anche lui operaio di un’azienda, aveva già ricevuto in passato una denuncia da parte della ex. Quella mattina ha atteso che uscisse fuori la casa.

Successivamente, dal racconto di alcuni testimoni, tra loro è scoppiata una lite. Al termine di questa, l’uomo ha tirato fuori l’arma ed ha colpito la giovane con circa 30 fendenti, che l’hanno ridotta da subito in condizioni gravi.

Le condizioni della donna di 35 anni e le indagini sull’accaduto

La madre della donna, quando ha sentito le urla, per prima cosa ha chiamato le forze dell’ordine e poi ha cercato di mettersi in mezzo per difendere la figlia. Giuseppe Ambriola invece, è subito fuggito a bordo di un’Alfa.

La ragazza è stata presto soccorsa dai sanitari, che prima l’hanno trasportata all’ospedale San Giacomo e poi al Policlinico di Bari. Qui si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva, poiché ha riportato un polmone perforato ed altri problemi ad un occhio.

Gli agenti poco dopo sono anche riusciti a fermare e ad arrestare l’ex compagno. Si trova ora in stato di fermo e presto saranno solo le ulteriori indagini a far luce su quando successo. I due hanno insieme un bambino di 3 anni. Ci saranno aggiornamenti su questa triste vicenda.