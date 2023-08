Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per la straziante vicenda del bambino di 4 anni deceduto dopo esser finito sott’acqua nell’acquapark di Monopoli. Si chiamava Giuseppe ed in quell’occasione doveva passare una giornata di relax con i suoi genitori.

Gli agenti intervenuti sul posto in queste ore stanno lavorando per capire tutti gli aspetti di questo episodio e da ciò che riporta il quotidiano locale, sono emersi altri dettagli.

Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 11 agosto. Precisamente nell’acquapark Egnazia, che si trova nel comune di Monopoli, in provincia di Bari.

In un primo momento era emersa la notizia che probabilmente era finito in acqua dopo aver battuto la testa al bordo della vasca. Tuttavia, il Quotidiano di Puglia ha scritto che è emersa un’altra verità dai filmati di video sorveglianza.

Da ciò che è emerso il bimbo stava giocando nella piscina dei più piccoli. Mentre stava camminando però, si è reso conto che non toccava più ed è finito sott’acqua. Era in un’area nascosta da un muretto e non è riuscito a chiedere aiuto.

Il tutto è successo in un attimo di distrazione da parte dei genitori. Infatti la prima a rendersi conto che il figlio era scomparso, è stata proprio la madre, che ha iniziato a girare per trovarlo.

Bambino di 4 anni annegato all’acquapark: le indagini e lo strazio

Tuttavia, pochi istanti dopo la donna ha fatto la straziante scoperta. Grazie alle sue urla è partito il disperato allarme ai sanitari, che sin da subito si sono resi conto della gravità delle sue condizioni. Con la speranza di poterlo salvare lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Giacomo.

Però una volta qui, il bimbo era ormai deceduto. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.

Il padre originario di Monopoli, si era trasferito a Pezze di Greco e lavora come autista. La madre in un hotel del posto. Un pomeriggio felice per loro, purtroppo si è trasformato in un dramma. L’intera comunità è ora sconvolta ed addolorata dalla grave perdita.