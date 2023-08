Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto nel pomeriggio di venerdì 11 agosto, nell’acquapark che si trova nel comune di Monopoli. Purtroppo un bambino di soli 4 anni ha perso la vita, dopo essere annegato nella piscina. Ora sono in corso tutte le indagini del caso.

Le forze dell’ordine intervenute ora sono a lavoro per capire come è potuta accadere una cosa del genere e soprattutto come mai il piccolo era da solo in quei minuti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 18 di venerdì 11 agosto. Precisamente nell’acquapark Egnazia, che si trova nel comune di Monopoli, in provincia di Bari.

La famiglia originaria della provincia di Brindisi, si trovava in quel parco per trascorrere del tempo insieme all’insegna del relax e della spensieratezza. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Il bimbo mentre stava giocando in acqua, avrebbe battuto la testa al bordo della piscina e sarebbe finito in vasca, in un punto in cui non toccava. I genitori quando si sono resi conto di non vederlo più, hanno iniziato a cercarlo.

Poco dopo però, l’hanno trovato privo di sensi e da qui è partito il disperato allarme. Hanno prima cercato di rianimarlo sul posto e poi i medici, hanno disposto il tempestivo trasporto in pronto soccorso.

Il decesso del bambino di 4 anni e le indagini sull’accaduto

Una volta arrivato all’ospedale San Giacomo di Monopoli, è stato subito evidente che le sue condizioni erano disperate. I medici purtroppo non sono riusciti a fare nulla per salvarlo, ma hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso. Hanno fatto una prima ricostruzione dell’accaduto.

Tuttavia, per capire cosa è successo davvero stanno controllando i filmati di video sorveglianza del posto, con la speranza di riuscire a capire tutti i contorni di questo episodio così straziante. Tutta la comunità di Fasano, ora è in lutto per questa perdita così grave e straziante.