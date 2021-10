Tragedia in provincia di Pesaro, Katia Angelini è stata trovata senza vita nel suo letto: aveva 52 anni ed ha lasciato un figlio

Un tragico ed improvviso decesso è avvenuto nella serata di mercoledì 27 ottobre, nel piccolo comune di Montecchio di Vallefoglia. Una giovane donna di 52 anni, chiamata Katia Angelini è stata trovata senza vita nella sua stanza. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita drammatica, che ha spezzato i cuori di tutti, ma soprattutto quelli dei suoi familiari. Ha lasciato l’ex marito, il figlio ed anche la sua mamma.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 27 ottobre, intorno all’ora di cena. Precisamente nel piccolo comune di Montecchio di Vallefoglia, in provincia di Pesaro.

La donna era a casa con sua madre, poiché negli ultimi tempi era tornata a vivere lì. Dopo aver passato una giornata a lavoro, era andata a riposare nella sua stanza.

La signora intorno all’ora di cena, è andata a chiamarla, probabilmente per mangiare ed è proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta. Katia era sul letto ormai senza vita. Non respirava più.

L’anziana mamma ha allertato in fretta i sanitari, che vista la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Tuttavia, i loro disperati tentativi sono risultati vani, il cuore della giovane donna di 52 anni, non ha mai ripreso a battere.

Le indagini per la morte di Katia Angelini

Nell’abitazione ovviamente, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato in fretta tutte le indagini del caso. Gli inquirenti hanno anche disposto l’autopsia, per chiarire l’esatta causa dietro il suo decesso.

La madre di Katia ha raccontato che nella giornata, la figlia non aveva mostrato alcun segno di malessere. Le aveva detto solo che si sentiva più stanca del solito.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la donna in comunità era molto conosciuta, poiché per molto tempo ha gestito un autolavaggio insieme all’ex marito. Ha lasciato la mamma, il figlio e tutti i suoi familiari.