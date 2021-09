In più di 300 hanno deciso di partecipare al funerale di Alessandra Zorzin, la giovane mamma uccisa a 21 anni da un ragazzo, che credeva suo amico. Il fidanzato era piagato per il dolore sulla bara, purtroppo per lui è difficile farsene una ragione. Ha lasciato una bambina molto piccola.

Un ennesimo femminicidio, che ha spezzato i cuori di tante persone, ma soprattutto dei suoi amici e familiari. I suoi cari hanno anche scritto delle frasi sulla bara.

Una tragedia improvvisa, che ha sconvolto tutta la comunità. Il dramma è avvenuto lo scorso mercoledì 15 settembre, nell’abitazione della famiglia che si trova a Valdimolino.

La 21enne era da sola in casa. La figlia era all’asilo e il compagno era a pranzo dai genitori. Ad un certo punto, il suo amico Marco Turrin è andato a trovarla e dopo una lite per questioni di gelosia, in un primo momento l’ha picchiata e subito dopo le ha sparato un colpo sul viso, all’altezza del zigomo.

L’uomo alla fine, dopo una breve fuga, quando ha capito che era braccato dalle forze dell’ordine, ha deciso di togliersi la vita con la stessa arma usata per commettere l’omicidio. Gli inquirenti dall’autopsia hanno ricostruito quasi tutto ciò che è accaduto nella casa.

Il funerale di Alessandra Zorzin

Il funerale della giovane mamma di soli 21 anni, è stato celebrato nella mattinata di ieri, giovedì 23 settembre. Precisamente nella chiesa di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.

Il suo fidanzato, distrutto dalla drammatica perdita, era piegato sulla bara della sua compagna. I suoi amici sono arrivati in chiesa tutti con un fiore tra le mani, proprio come richiesto dalla sua famiglia.

Inoltre, la maggior parte di loro ha anche scritto una dedica sulla bara di colore chiaro. A celebrare la messa è stato Don Paolo Bussato. Quest’ultimo durante l’omelia ha detto:

I sentimenti che stiamo provando ora sono molti e differenti tra di loro. Rabbia, smarrimento, rassegnazione, ma in questo momento terribile per tutta la comunità, solo la Fede e la speranza nella parola di Dio ci possono venire in soccorso. Come Lazzaro risuscitò dalla morte, così la nostra speranza non deve svanire di fronte ad un dramma così grande.

