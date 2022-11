Dramma a Monza, 16enne tetraplegico trovato senza vita nel suo letto: la badante doveva badare a lui, mentre la madre era in vacanza

Un vero e proprio giallo è quello che gli agenti hanno scoperto nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre, nella città di Monza. Un 16enne tetraplegico è stato trovato senza vita nel suo letto, mentre la madre era in vacanza con il compagno e lui è rimasto a casa con la badante.

La vicenda sembra essere avvolta nel mistero, anche perché non si riescono ancora a capire le cause che hanno portato al decesso del ragazzo, che era costretto su un letto o una sedia a rotelle.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì 16 novembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nella città di Monza.

Il primo a capire che era accaduto qualcosa di molto grave, è stato proprio il papà. Quest’ultimo prima ha provato a chiamare la badante per diverse ore, ma non avendo mai ricevuto una risposta, ha allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti e dopo aver suonato, alla porta, li ha accolti la stessa badante. Quando però le hanno chiesto dove fosse il ragazzo, lei ha indicato il letto.

Il 16enne era coperto con un lenzuolo, ma è solo quando le forze dell’ordine lo hanno alzato, che hanno scoperto che in realtà non respirava più. Il ragazzino era ormai deceduto.

16enne trovato senza vita nel letto: le indagini

Gli agenti hanno allertato tempestivamente il medico legale ed anche i sanitari. Sul corpo pare non ci fosse alcun segno di violenza e che il suo decesso sia avvenuto per cause naturali.

Tuttavia, sarà solo l’autopsia a dare ulteriori risposte sull’accaduto. La Procura come da prassi in questi casi, ha scelto di avviare un’inchiesta, ma al momento senza ipotesi di reato e senza indagati.

Entrambi i genitori del 16enne, appena hanno saputo cosa era successo, sono subito tornati nell’abitazione. La madre era in vacanza all’estero con il nuovo compagno e il padre si è trasferito a Torino dopo la separazione,. I due sono sotto shock dalla perdita subita.