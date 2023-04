Shock in Corea per il ritrovamento del corpo senza vita di Moonbin: la stella della musica pop aveva soltanto 25 anni

È delle ultime ore la notizia che ha scosso l’intero mondo della musica pop coreana. Moonbin, giovane cantante, ballerino e attore di soli 25 anni, membro della band degli Astro, è stato trovato privo di vita ieri nella sua casa di Seoul. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto volontario, ma ancora non sono arrivate conferme ufficiali a riguardo.

Un episodio drammatico si è verificato nella giornata di ieri in Corea, più precisamente a Seoul.

Moonbin, giovane star della musica e dello spettacolo del paese asiatico, è stato trovato privo di vita nella sua casa di Gangnam, quartiere elegante e ricco della capitale Seoul.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese e subito è partito un pellegrinaggio da parte di migliaia di giovani fan, che hanno raggiunto il quartiere per portare un fiore o una candela in onore dell’artista.

Moonbin aveva solo 25 anni e ad annunciare il suo improvviso e completamente inaspettato decesso ci ha pensato la Fantagio, l’etichetta discografica con cui aveva un contratto.

La Major, in un post pubblicato su Twitter, ha scritto:

Il 19 aprile, il membro degli Astro Moonbin ha lasciato il nostro mondo in modo improvviso, diventando una stella del cielo. L’etichetta chiede di astenersi da chiacchiere speculative e maldicenti.

Ipotesi suicidio per Moonbin

Nelle ore successive al decesso, alcuni media coreani hanno parlato di un possibile gesto autonomo del cantante. E sebbene la notizia non sia stata confermata da fonti ufficiali, è tornata alla ribalta la polemica riguardo ai suicidi di giovani artisti in Corea, che purtroppo sono più consuenti del normale.

Si suppone da tempo, infatti, che il forte stress al quale sono sottoposti i giovani cantanti coreani, li porti troppo spesso alla depressione.

Nel 2015, ad esempio, la cantante Ahn So-jin si gettò dal decimo piano di un edificio.

Kim Jong-hyun, front man della band Shinee, si tolse la vita nel suo appartamento del 2017.

O ancora Go Ha-ra. La cantante, nel novembre del 2019, pubblico una foto scattata mentre era a letto, salutando i suoi fan. Al mattino successivo alcuni inservienti la trovarono senza vita. Lasciò un biglietto di addio sul comodino.