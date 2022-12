L’influencer Alexandra Dulin, conosciuta e seguita su TikTok, è morta all’età di 21 anni. La giovane stava percorrendo la State Road 44 in Florida, quando un altro conducente, che guidava contromano, l’ha centrata in pieno.

Purtroppo, l’influencer è deceduta sul colpo e l’uomo è fuggito via, senza nemmeno fermarsi a controllare o allertare gli operatori sanitari.

Insieme a lei, c’erano anche altri due amici, tutti deceduti sul colpo. Avevano 22 e 25 anni.

La famiglia ha scoperto cosa era accaduto alla figlia, dopo che un agente di polizia ha suonato alla porta della loro casa. Oggi il padre chiede soltanto che venga fatta giustizia, il pirata della strada non è stato ancora rintracciato.

Alexandra Dulin era molto conosciuta su TikTok, dove si faceva chiamare Ali Spice.

Non riusciamo ancora a crederci, non ci sembra reale. Non può essere accaduto davvero alla nostra bambina.

Il pirata della strada aveva imboccato la State Road 44 contromano, a bordo di una Toyota Tacoma. Erano circa del 2 del mattino.

Dopo il sinistro stradale, secondo quanto riportato da People, il conducente è fuggito via a piedi, abbandonando la Toyota con a bordo una donna di 36 anni. Quest’ultima ha riportato solo lievi ferite, tuttavia si è rifiutata di rivelare l’identità del guidatore. La vettura è ora sequestrata e gli investigatori stanno cercando di rintracciare l’uomo.

Ringrazio per l’attenzione su mia figlia, ma voglio precisare che con lei si sono spente altre due vite. Come noi, altre famiglie sono state colpite e stanno attraversando esattamente quello che stiamo attraversando noi. Voglio avere giustizia, per Alexandra e per gli altri due ragazzi.