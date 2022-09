Era molto conosciuta su TikTok, Tanya Pardazi ha perso la vita a soli 21 anni, in un incidente con il paracadute.

Gli amici e i familiari sono sconvolti e ancora increduli per ciò che è accaduto. Una vicenda che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

Tanya Pardazi stava completando il suo corso con la Skydive Toronto a Innisfil, nell’Ontario. Era la prima volta che cercava quel brivido, nei giorni precedenti aveva condiviso quella sua passione sul suo account TikTok, seguito da tantissime persone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la studentessa di 21 anni, abbia aperto il paracadute troppo tardi durante la sua discesa.

L’associazione ha dichiarato, dopo la tragedia, che: “Ha rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota, senza il tempo o l’altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva”.

“Il team di Skydive Toronto Inc è profondamente colpito da questo incidente, in quanto perfeziona il proprio programma di formazione degli studenti da oltre 50 anni”.

L’organizzazione sta ora collaborando con la polizia, che sta indagando per ricostruire gli ultimi minuti di vita della giovane tiktoker e la dinamica dell’incidente.

Tanya Pardazi è morta in ospedale

Sul luogo sono arrivati tempestivamente i soccorsi, che hanno trasportato in ospedale, con immediata urgenza, Tanya Pardazi. Purtroppo, al suo arrivo nella struttura sanitaria, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Un’amica, dopo aver appreso la notizia, ha pensato che si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Ma ha presto fatto i conti con la dura realtà: “Sono passati un paio di giorni e ancora non riesco a crederci”.

Chi la conosceva, l’ha ricordata come una ragazza felice, coraggiosa e che amava il brivido. Un brivido che, purtroppo, le è costato la vita a soli 21 anni.