Morte Antonella Sicomero, il racconto della sorellina agli inquirenti: “Davanti a me aveva…”

Il racconto della sorellina di Antonella Sicomero sul 'gioco dell'asfissia': "Lo aveva già fatto davanti a me"

Dal giorno della tragica morte di Antonella Sicomero, gli investigatori non hanno mai smesso di cercare indizi che potrebbero confermare la “sfida di soffocamento“. Sfida che secondo la maggior parte avrebbe portato la bimba di 10 anni, a compiere quel gesto che le è costato la vita.

Recentemente, sono trapelate alcune notizie riguardanti il racconto della sorellina di Antonella. La piccola avrebbe raccontato alle forze dell’ordine, supportata da uno psicologo, che non era la prima volta che sua sorella maggiore aveva cercato di mettere in scena la sfida di TikTok. Ha raccontato che una precedente volta, lo aveva fatto davanti a lei. Si era legata una cintura intorno al collo, ma poi era finita lì.

La stessa bimba, il giorno della tragedia, aveva detto alla sua mamma e al suo papà, che Antonella aveva fatto il “gioco dell’asfissia“.

Antonella Sicomero: ancora nessuna prova emersa

Gli inquirenti stanno cercando qualsiasi traccia di questa sfida e vogliono capire se dietro la morte di Antonella, possa esserci un responsabile. Una persona che sia riuscita a plagiarla e che l’abbia convinta ad uccidersi. Per il momento, dalle indagini sui dispositivi elettronici, non è stata trovata alcuna prova.

L’intera Italia si è stretta intorno al dolore dei genitori di Antonella. Migliaia le persone che sono rimaste colpite dal loro bellissimo gesto. Dopo il tragico episodio e la straziante notizia che per la loro bambina non c’era più nulla da fare, la mamma e il papà di Antonella Sicomero, hanno dato il consenso per la donazione dei suoi organi. Hanno spiegato che sono certi che è ciò che avrebbe voluto lei. Salvare la vita di altri bambini.

Il giorno della sua morte, la bimba di 10 anni è stata trovata in bagno, con la corda dell’accappatoio legata intorno al collo e un capo fissato al porta asciugamani. Lo zio, fratello del padre, ha provato a rianimarla, ma poi capita la gravità della situazione, la famiglia si è apprestata a portarla in ospedale. Si era parlato, inizialmente, di coma profondo. Poche ore dopo, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale della piccola Antonella Sicomero.