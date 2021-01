Morte della piccola Antonella: interviene il Garante della Privacy. Ecco la decisione verso TikTok

Qualche minuto fa il Garante per la protezione dei dati personali ha sancito l’immediato blocco per la nota app TikTok dell’uso dei dati degli utenti, per cui non sia stata preventivamente accertata l’età anagrafica. In buona sostanza, per la piattaforma ciò comporta l’impossibilità di operare su territorio italiano senza contravvenire al provvedimento dell’ente stesso, per chiunque non abbia in precedenza confermato la relativa età.

TikTok: misura d’emergenza

Il pronunciamento è giunto in seguito alla tragica scomparsa della piccola Antonella Sicomero, la bimba di Palermo di 10 anni che ha perso la vita a causa di una presunta challenge estrema di soffocamento proprio su TikTok. In una nota l’organo istituzionale lo ha chiaramente enunciato: si tratta di una misura adottata in via d’emergenza in risposta al terribile fatto di cronaca.

Tutela immediata

Già a dicembre – si legge nel comunicato diramato dall’Autorità – il Garante aveva contestato a TikTok una serie di violazioni: poca chiarezza e trasparenza nelle informazioni rese agli utenti; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla medesima applicazione, di iscrizione per i minori sotto i 13 anni; scarsa attenzione alla salvaguardia dei minori; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy.

In attesa di ricevere il richiesto riscontro con l’atto di contestazione, l’Autorità ha comunque stabilito l’ulteriore intervento allo scopo di garantire immediata tutela ai minori iscritti al social network presenti in Italia.

Provvedimento sottoposto all’Autorità irlandese

Per il momento– si legge ancora – il divieto rimarrà in vigore entro il 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato di effettuare ulteriori valutazioni. Il provvedimento di blocco sarà sottoposto all’attenzione dell’Autorità irlandese, poiché, in tempi recenti, TikTok ha comunicato di aver fissato in Irlanda la propria sede principale.

La risposta ufficiale di TikTok

In riferimento al decesso della piccola Antonella Sicomero, TikTok aveva già affermato di non aver rilevato alcuna traccia di contenuti che possano avere incoraggiato alla black-out challenge, ciononostante prometteva di controllare accuratamente la piattaforma, come parte del continuo impegno per mantenere al sicuro la community.