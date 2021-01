Morte del bambino di 9 anni, trovato con una corda al collo nella sua cameretta: individuato il suo ultimo video su YouTube

Continuano le indagini sulla morte del bambino di 9 anni, trovato “impiccato” nella sua cameretta. Gli inquirenti hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici presenti all’interno dell’abitazione. Lo scopo è quello di scoprire elementi che potrebbero spiegare le motivazioni dietro il suo gesto. Per ora, le forze dell’ordine hanno fatto sapere che non ci sono tracce di applicazioni o video che possano riportare a sfide o video.

Il bimbo non aveva un cellulare personale, ma utilizzava quello della sua mamma. Girava video che poi caricava sulla piattaforma YouTube. Il suo ultimo video è stato caricato poco prima della tragedia. Il bambino di 9 anni, sorridente, aveva raccontato sul canale di essersi appena tagliato i capelli. Nulla nelle sue parole o nelle sue espressioni, avrebbe potuto sottolineare il presagio della tragedia accaduta poco dopo.

Gli investigatori ora esamineranno i dati sulla sua playstation e sui pc della famiglia. Voglio cercare anche di risalire a video o applicazioni eliminate.

Per il momento, è stato aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio contro ignoti, come atto dovuto.

I genitori del bambino sono separati ed entrambi lavorano nel campo medico. Hanno sempre collaborato nell’educazione del piccolo e fatto in modo di non coinvolgerlo nelle discussioni o nei problemi familiari. Un bimbo felice, solare, con tanti amici e una famiglia amorevole.

Morte bambino di 9 anni: collegamento con Antonella Sicomero?

Si è stretto una corda intorno al collo, forse per emulare un gioco. Forse perché rimasto toccato dalla storia della morte della piccola Antonella Sicomero. La bimba trovata morta nel bagno della sua casa, con la corda dell’accappatoio intorno al collo. Ma queste rimangono soltanto ipotesi, supposizioni.

Nelle prossime ore, il medico legale effettuerà l’esame autoptico sul corpo senza vita del bambino. I risultati stabiliranno la causa effettiva della morte.

La famiglia, dopo averlo trovato nella sua cameretta con una corda intorno al collo, ha tempestivamente lanciato l’allarme al 118. Purtroppo, a nulla sono serviti i tentativi degli operatori sanitari. Il piccolo è stato dichiarato morto.