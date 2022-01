Morte dell’attore Paolo Calissano, aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo

Aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo per la morte dell'attore Paolo Calissano

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per la tragica ed improvvisa morte dell’attore Paolo Calissano, di 54 anni. La Procura vista la dinamica della vicenda, ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio colposo. Non c’è nessun nome sul registro degli indagati.

La perdita di questo artista, diventato famoso tra il 1999 ed il 2000, ha spezzato i cuori di tantissime persone. In molti infatti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sul web.

La Procura ed i carabinieri stanno portando avanti le indagini. Inoltre, per poter procedere con l’autopsia e con gli altri accertamenti, come atto dovuto, hanno aperto un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio colposo.

La salma è nell’obitorio dell’ospedale Gemelli di Roma e l’incarico per tutti gli esami del caso, è già stato affidato dai Pm della Capitale. Dalle prime informazioni emerse, sul corpo non sembrerebbero esserci segni di violenza.

Tuttavia, dopo un breve esame è emerso che la morte non risale al giorno in cui è avvenuta la tragica scoperta. Per i dottori Paolo Calissano era deceduto almeno 2 giorni prima che scattasse l’allarme.

La scoperta del corpo dell’attore Paolo Calissano

Il dramma è avvenuto intorno alle 23 dello scorso giovedì 30 dicembre. La sua compagna non avendo sue notizie da ormai diverso tempo, ha chiesto alle forze dell’ordine di andare a controllare nella sua abitazione, in zona Balduina, a Roma.

Una volta entrati nella casa, è emersa una triste realtà. L’attore era ormai morto e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

Paolo Calissano soffriva di depressione a causa di tutti i problemi che ha avuto in passato. Infatti sul comodino e sparsi per tutta la casa, c’erano tanti medicinali e psicofarmaci.

Proprio per questo si pensa che la sua morte sia avvenuta per un mix letale di farmaci. Ora però bisognerà capire se si tratta di suicidio o se il decesso sia avvenuto involontariamente. Sarà solo l’autopsia a dare delle risposte concrete agli inquirenti, ma anche ai suoi familiari.