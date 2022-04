È un momento davvero difficile e delicato quello che stanno vivendo i familiari di Ludovica Bargellini, l’attrice di 35 anni morta in un drammatico incidente. Lo zio, che ora è a Roma insieme ai genitori, ha rivelato cosa potrebbe essere successo quella notte, mentre tornava a casa.

Al momento sono in corso tutte le indagini del caso per questa vicenda terribile, ma non risultano esserci altre persone coinvolte nell’impatto. Sembrerebbe che il tutto sia successo probabilmente per un colpo di sonno.

Il dramma è avvenuto dopo Pasquetta, nella notte di martedì 19 aprile. Precisamente sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Grotta, a Roma.

Ludovica era stata con alcuni amici per festeggiare. Dopo aver ripreso la sua Lancia Y, aveva iniziato il viaggio verso casa. Probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del veicolo.

Di conseguenza dopo essere uscita fuori strada, ha finito la sua corsa contro il guard rail. I passanti sono stati i primi ad allertare i sanitari. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, poiché l’attrice era rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto.

Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per Ludovica non hanno potuto fare più nulla. I traumi riportati dopo l’incidente, per lei sono risultati essere fatali.

Il racconto dello zio di Ludovica Bargellini

La 35enne era originaria di Pistoia, ma si era trasferita a Roma da ormai diverso tempo. Lavorava come costumista a teatro, ma aveva ottenuto anche diversi ruoli in alcune pubblicità ed altre serie tv. Lo zio Enrico Minati ad un quotidiano locale, ha dichiarato:

L’ipotesi più probabile è che abbia avuto un colpo di sonno. Era vicinissima a casa, a meno di 5 minuti di macchina.