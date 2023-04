Nella giornata di sabato 1 aprile, il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo della piccola Alessia Nigel, la bimba di soli 4 anni deceduta in ospedale dopo il ricovero per una febbre molto alta. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza ciò che le è successo.

Sono in corso tutte le indagini del caso per capire cosa ha portato al decesso della bambina e soprattutto se i medici avrebbero potuto fare di più dal suo arrivo in nosocomio.

I fatti sono avvenuti alle 6 del mattino di mercoledì 29 marzo. La famiglia di origini romene, vive nel comune di Sambuca, che si trova nella provincia di Agrigento.

Nei giorni precedenti aveva una febbre alta, che in quell’occasione non ne voleva sapere di scendere. I genitori si sono allarmati e vista la grave situazione della figlia, hanno deciso di portarla d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Paolo Giovanni II.

Una volta qui i dottori del pronto soccorso l’hanno sottoposta alle prime cure del caso. Alla fine hanno disposto il suo ricovero nel reparto di Pediatria, per gli ulteriori controlli.

Nelle ore successive purtroppo le condizioni della bambina non sono mai migliorate. Fino purtroppo al suo straziante decesso, i medici non sono riusciti a fare più nulla per salvarle la vita.

L’autopsia eseguita sul corpo della piccola Alessia Nigel

Nella giornata di sabato 1 aprile, il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo, all’obitorio del cimitero di Sambuca. Però per avere i risultati completi, la famiglia dovrà ancora attendere 90 giorni. Nel manifesto funebre i suoi genitori hanno fatto scrivere:

Sei andata via, ma in realtà non ti abbiamo perduto. Ora sei vicina al Signore e splendi nella luce di Dio.

Per ora come atto dovuto, gli inquirenti hanno deciso di iscrivere 6 medici sul registro degli indagati per poter procedere con le indagini. Il funerale della piccola è in programma per la giornata di oggi, lunedì 3 aprile.