Morte della piccola Antonella: le parole dei suoi genitori

Una mamma casalinga incinta del suo quarto figlio, tre bambine e un operaio. Questa la famiglia di Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni di Palermo dichiarata cerebralmente morta, dopo che suo padre l’ha trovata in bagno con una cinta stretta intorno al collo. Aveva detto ai suoi genitori che stava facendo la doccia, poi la tragica scoperta.

Credit: Facebook

Il suo corpo in arresto cardiocircolatorio e il cellulare vicino. Una della sue sorelline, secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, avrebbe raccontato ai genitori di questa challenger blackout su TikTok, una sfida di soffocamento. Dopo la morte di Antonella, le forze dell’ordine hanno subito aperto un fascicolo d’indagine. Sulla nota piattaforma però, non c’è alcuna traccia di video di sfide del genere e nemmeno su altri social network. I responsabili di TikTok hanno dichiarato che qualsiasi sfida avrebbe lasciato tracce tra gli utenti.

Antonella si è legata la cintura dell’accappatoio intorno al collo ed ha fermato l’altra estremità, legandola al portasciugamani. La sua azione le ha causato un’asfissia e in seguito un arresto cardiocircolatorio e danni irreversibili al cervello.

Le parole dei genitori della piccola Antonella Sicomero

I genitori hanno deciso di donare gli organi della loro bambina. Un gesto meraviglioso che salverà la vita di altri bambini. I medici hanno impiegato circa tre ore, per espiantare gli organi. Il fegato di Antonella sarà diviso a metà e salverà due bambini. Saranno donati anche il suo pancreas e i reni.

La mamma e il papà hanno voluto spiegare il motivo della loro decisione:

Abbiamo scelto di dire sì alla donazione, perché nostra figlia avrebbe detto ‘si, fatelo’. Era una bambina generosa. E visto che non potevamo averla più con noi, abbiamo ritenuto giusto aiutare altri bambini.

Tante le preghiere e i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. Migliaia di persone hanno voluto salutare Antonella e lasciare un pensiero per i suoi genitori, per dargli forza in questo difficile e doloroso momento.