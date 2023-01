Una triste vicenda è accaduta in provincia di Palermo, precisamente a Termini Imerese. Patrizia Rio, una bambina di soli 4 anni ha perso la vita, dopo che una macchina che faceva manovra, l’ha investita.

I paramedici del 118 sono intervenuti nel minor tempo possibile e l’hanno trasportata in codice rosso in ospedale, ma ogni tentativo di salvarle la vita è stato vano. Purtroppo la bambina di soli 4 anni si è spenta per sempre poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, troppo gravi le conseguenze riportate.

Intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno aperto le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

Dai primi elementi emersi, sembrerebbe che Patrizia Rio sia stata investita da una vettura che si apprestava ad uscire da un cancello.

Non è ancora chiaro con chi si trovasse la bambina, saranno solo le ulteriori indagini a stabilire le responsabilità del suo decesso.

La comunità è sconvolta, così come la sua famiglia. La Sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, ha annullato tutti gli eventi e pubblicato un post su Facebook, per stringersi al dolore dei familiari e per mandare il cordoglio di tutti gli abitanti. Ecco le sue parole:

La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati. Prosegue l’accoglienza dei tantissimi pellegrini già presenti, nella nostra città, per la rappresentazione del Presepe Vivente. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

La piccola Patrizia Rio aveva festeggiato l’arrivo di una sorellina il giorno prima

Il giorno precedente, la famiglia Rio aveva festeggiato con un baby shower, per annunciare la nascita di una sorellina.

Il Giornale di Sicilia racconta i pochi istanti della tragedia. Pochi secondi in cui la piccola Sabrina sarebbe sfuggita al controllo della sua mamma incinta e del suo papà, il giorno dell’Epifania. Sarebbe corsa fuori al cancello, mentre arrivava una vettura Fiat 600 bianca.

La donna alla guida non sarebbe riuscita a frenare in tempo e ad evitare la piccola. L’avrebbe trascinata per una decina di metri e poi sarebbe scesa dall’abitacolo, sconvolta, cercando di aiutarla. Una dinamica che però sarebbe ancora incerta e al vaglio degli inquirenti.

Gli agenti sono intervenuti anche al Pronto Soccorso, per calmare la disperazione dei familiari. La mamma è in stato di choc e secondo le prime notizie diffuse, sarebbe ora ricoverata in ospedale, nel reparto di ginecologia.