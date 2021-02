Al momento sono ancora in corso le indagini per capire il motivo dietro la tragica ed improvvisa morte di Candida Giammona e del suo bambino. La Procura ha aperto un’inchiesta e come atto dovuto, ha iscritto 4 medici nel registro degli indagati. La famiglia vuole verità e giustizia per le loro gravi ed improvvise perdite.

CREDIT: FACEBOOK

La donna, già madre di una bambina di 2 anni, ha vissuto una gravidanza tranquilla. Fino al momento del parto, non ha mai avuto problematiche.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, Candida è arrivata alla clinica Candela di Palermo, nella mattinata di venerdì. I medici hanno cercato di indurle il parto, ma dopo 16 ore, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza.

È proprio durante quest’intervento che qualcosa è andato male e sono stati costretti a trasferirla all’ospedale Buccheri La Ferla. Mentre il bimbo è stato portato in un’altra struttura ospedaliera.

CREDIT: FACEBOOK

La mamma era in arresto cardiaco. Lo staff medico per cercare di salvarle la vita, l’ha rianimata per più di un’ora. Si sono presto resi conto che la situazione di Candida era davvero critica. Infatti nella mattinata di domenica 31 gennaio, intorno alle 12.40, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche il suo piccolo Leon non ce l’ha fatta. Ha perso la vita pochi minuti dopo la madre.

I familiari, distrutti da queste gravi ed improvvise perdite, hanno voluto sporgere una denuncia. Il procuratore Ennio Petrigni ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per la giornata di giovedì. Quest’esame potrà dare delle risposte più precise sul suo decesso.

Le parole del legale della Clinica, sulla morte di Candida Giammona

Candida aveva partorito la sua prima bambina, sempre nella clinica Candela e non aveva avuto nessuna difficoltà.

Stava bene ed ha vissuto una gravidanza molto tranquilla, proprio fino al giorno del parto. I medici della struttura, credono che la sua tragica morte sia avvenuta a causa di una coagulazione intervascolare disseminata, che avrebbe poi causato la nascita sofferente del bimbo. L’avvocato della Clinica, Massimo Cocilovo, sull’accaduto ha dichiarato: