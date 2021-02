Morte fratello Dayane Mello: le foto e la dinamica dell’incidente che ha spezzato la vita del giovane Lucas

La prematura scomparsa di Lucas, fratello minore di Dayane Mello, ha sconvolto e stravolto il Grande Fratello Vip, giunto quasi al capolinea. Per la prima volta una concorrente, colpita da un lutto familiare, sceglie di restare in gioco.

Dayane Mello: impossibilitata a rientrare

Ciò poiché, a suo dire, impossibilitata, causa Coronavirus e le misure restrittive (quarantena compresa), a rientrare in tempi brevi in Brasile, per supportare sia il padre che il fratello Juliano. Intanto, dalla stampa locale fuoriescono dettagli dell’incidente costato la vita a Lucas e le immagini dello schianto con un camion in autostrada.

Il camion non era sotto effetto di alcool

Secondo le info diffuse dalla Polizia Stradale Federale, il sinistro è occorso verso le 22.45 di martedì sera, quando l’auto su cui Lucas era a bordo avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per schiantarsi nella parte anteriore con un camion, sull’autostrada che collega, al chilometro 128, Londras a Rio do Sul.

Il 26enne sarebbe morto sul colpo e, diversamente da quanto riportato in un primo frangente, pare fosse solo sul veicolo. Il camionista, un uomo di 55 anni che al test con l’etilometro non è risultato ubriaco, non ha riportato ferite. Per almeno tre ore l’autostrada è restata chiusa, poiché il mezzo pesante impediva il regolare transito.

I co-inquilini le si stringono attorno

Un duro colpo per la modella brasiliana, convinta di voler restare in gioco, pure sotto consiglio dei familiari, sentiti al telefono a telecamere spente. In queste concitate ore i co-inquilini le hanno fatto scudo e tenuto la mano nel letto, dove Dayane si è ritirata per sfuggire temporaneamente alle dinamiche della trasmissione di Canale 5.

Dayane Mello: gli altri concorrenti disposti a farla vincere

Tutti i partecipanti hanno l’intenzione di uscire lunedì prossimo, dichiarando conclusa tale edizione e consegnando la vittoria nelle mani della ragazza, un attestato anche a livello simbolico. In un momento tanto delicato c’è la ferma intenzione di lasciar perdere qualsiasi forma di competizione.