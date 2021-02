GF Vip, è accaduto poco fa nella casa: il gesto di Dayane Mello

In serata un momento davvero commovente ha coinvolto i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, per dimostrare la loro solidarietà a Dayane Mello, dopo la tragica notizia della scomparsa di suo fratello Lucas. La modella aveva chiesto agli autori del reality show di Canale 5 una lanterna, da far volare in cielo al calar della sera. Un modo per ricordare il familiare appena deceduto, pure dentro la Casa di Cinecittà.

Dayane Mello: i compagni di avventura stretti attorno a lei

I co-inquilini sono scesi in giardino e hanno acceso, tutti insieme, la lanterna, prima di lasciarla libera di volare in cielo. Stretti attorno alla sudamericana, i compagni di avventura hanno dimostrato appieno il loro appoggio, uniti in un coro: “Ciao Lucas, adesso sei un angelo“.

Schianto in autostrada

Il risveglio è stato davvero duro per Dayane Mello. In mattinata ha ricevuto la tragica notizia della scomparsa di suo fratello minore. Stando alle ricostruzioni iniziali delle autorità brasiliane, il quasi 27enne (li avrebbe compiuti a marzo) si sarebbe schiantato contro un camion in autostrada, nella notte di martedì 2 febbraio. Al momento restano ignote le cause precise dell’incidente stradale.

Il conducente dell’altro mezzo ha raccontato alle Forze dell’Ordine che il veicolo del giovane avrebbe improvvisamente invaso la corsia di senso opposto. Fatale l’impatto. Insieme a Lucas, a bordo della utilitaria, c’era pure la sua fidanzata, rimasta in vita.

Fratello cucciolo

Parlando di entrambi i fratelli, Dayane ha raccontato che il rapporto con Lucas era molto diverso rispetto a quello con Juliano. Lucas era molto cucciolo, il loro cucciolo. Da piccolo gli cambiavano il pannolino. Era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha tentato di giocare a football.

Dayane Mello: perché rimane in gioco

Lucas e Dayane hanno lo stesso padre. Ed è all’uomo e a sua moglie che la gieffina rivolge i pensieri. Per il momento, ha preferito rimanere in gioco. Non può andare in Brasile in quanto poi non le sarebbe concesso di tornare e resterebbe così lontana dalla figlia.