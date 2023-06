Una folla commossa è quella che ha scelto di recarsi in quel luogo in cui Alessandro Impagnatiello, ha nascosto il corpo di Giulia Tramontano. La fidanzata incinta di soli 29 anni, ha perso la vita per mano di quell’uomo, con cui lei stava per fare un figlio.

La ragazza lavorava come agente immobiliare, in realtà veniva dalla provincia di Napoli, ma si era trasferita a Senago da circa 5 anni, per cercare lavoro.

In tanti l’hanno descritta come dolce e solare. Non aveva mai fatto una cosa del genere ed infatti, con il passare dei giorni, i familiari erano sempre più convinti che la sua non fosse una scomparsa, ma le era accaduto qualcosa di brutto.

Alessandro Impagnatiello aveva denunciato la sua misteriosa scomparsa nella serata di domenica. Si è recato in caserma insieme alla madre, per dire agli agenti che una volta tornato a casa da lavoro, la compagna incinta non era in casa e lui era preoccupato.

Sin da subito le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche del caso. Però con il passare delle ore, la svolta è arrivata quando hanno deciso di iscrivere il ragazzo sul registro degli indagati. Proprio in quella notte, Alessandro ha confessato il tutto.

I peluche ed i fiori per Giulia Tramontano

Dopo aver raccontato la triste verità, il 30enne ha accompagnato gli agenti nel luogo in cui aveva occultato il corpo. Era in un intercapedine, in una zona nella periferia di Senago, dove ci sono alcuni box.

In questo posto proprio esser venuta fuori la triste notizia, sono davvero tante le persone che hanno scelto di andare lì. Chi ha voluto lasciare dei fiori, che anche un peluche per qual bambino che sarebbe dovuto nascere tra appena due mesi.

Giulia lo voleva chiamare Thiago ed era felice di questa gravidanza. Il primo ad arrivare sul posto è proprio il fratello Mario. I familiari invece, in un biglietto hanno scritto: