Incidente sulla E45: il marito di Grace Fehan è sotto indagine per l'accaduto

Si stanno valutando diverse ipotesi per capire la dinamica dell’incidente in cui purtroppo, la 27enne americana, chiamata Grace Fehan, ha perso la vita. Il marito è al momento sotto indagine. Gli inquirenti sono in attesa degli esami.

I genitori dovrebbero arrivare in Italia tra poche ore, proprio mentre la salma della ragazza si trova nell’obitorio. Sembra inoltre esclusa la possibilità che il pm disponga l’autopsia sul corpo.

Il magistrato in queste ultime ore è in attesa dei risultati degli esami del sangue. Gli agenti intervenuti sul posto lo hanno sottoposto all’alcol e al drug test, per capire se fosse sotto effetto di sostanze.

L’uomo di 28 anni dopo l’arrivo in ospedale, è stato curato per i traumi e le ferite riportate, ma i medici lo hanno dimesso dopo poche ore. Per ora è sotto shock a causa della perdita subita.

Le ipotesi per il drammatico incidente sono diverse, come per esempio un colpo di sonno, l’attraversamento di un animale o anche un guasto meccanico. Inoltre, a breve, il 28enne verrà anche ascoltato dagli inquirenti per capire con esattezza cosa sia accaduto.

Incidente sulla E45, dove è morta Grace Fehan

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata alle 2 di notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio. Precisamente lungo la E45, nel tratto che va dal comune di Verghereto a Piave Santo Stefano, nella provincia di Arezzo e Cesena.

Erano appena stati all’Ikea e stavano rientrando nella loro abitazione, che si trova nel comune di Valtimberina. Erano a circa un’ora dalla destinazione finale. Dal racconto delle persone erano una coppia unita e felice.

I due viaggiavano a bordo del loro Fiat Doblò, alla guida c’era il marito di circa 30 anni e la donna era sul lato passeggero.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del suo veicolo. Si sono scontrati con un guard rail e l’impatto è stato davvero molto violento. La ragazza è morta sul colpo per i traumi riportati.