Nuovi aggiornamenti sulla morte di Leonardo Lamma, il ragazzo morto a Corso Francia mentre era alla guida della sua moto.

Secondo le notizie riportate, sembrerebbe che le forze dell’ordine siano riuscite ad acquisire i filmati delle telecamere di un Compro Oro situato proprio nel punto in cui il ragazzo ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote.

Le immagini testimonierebbero che Leonardo Lamma sia caduto proprio a causa del “dosso”. Subito dopo averlo superato, ha perso il controllo della moto.

I filmati si troverebbero ora nelle mani della Procura. La mamma e il papà della vittima stanno cercando testimoni, qualcuno che possa aver visto l’incidente e possa raccontare come siano andate le cose. Purtroppo, come hanno spiegato gli stessi negozianti, quella è una zona molto trafficata e non è facile notare ogni cosa. Non è nemmeno cosa strana sentire le sirene o forti rumori. In molti si sono accorti dello schianto soltanto dopo aver sentito il forte rumore o dopo aver visto la moto rotolare sull’asfalto.

I lavori dopo la morte di Leonardo Lamma

Nel periodo precedente alla morte del giovane, la buca era stata transennata, perché creava disagio alla circolazione ed era stata “rattoppata” dopo un cedimento dell’asfalto, creando così un dislivello della strada. Era in attesa di ulteriori lavori, che però sono stati effettuati all’alba dello stesso giorno in cui Leonardo è morto.

I genitori infatti hanno denunciato il fatto, invece di sequestrare la zona vista la morte di un ragazzo, degli operai si sono recati sul posto ed hanno riparato il manto stradale, così da far sparire ogni possibile prova.

La mamma di Leonardo Lamma ora vuole la verità e chiede giustizia per suo figlio. Per questo si è rivolta a chiunque possa aver visto l’incidente.

Nel frattempo, sono arrivati anche i risultati dell’autopsia sul corpo del 19enne. Nessun anomalia sul suo stato di saluto e nessuna traccia di alcol o droghe.

Nella giornata di domani verrà celebrato l’ultimo saluto a Leonardo Lamma nella chiesa della Gran Madre di Dio.