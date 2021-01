Morte medico di Mantova, i risultati dell’autopsia sono chiari: causa decesso disgiunta dal Covid

Tra il decesso di Enrico Patuzzo, il medico di 64 anni morto il 14 gennaio 2021, e il vaccino anti Covid non sussiste alcuna correlazione. A stabilirlo l’autopsia eseguita nella giornata di ieri da un medico legale, un anatomopatologo dell’Asst di Mantova e dal professore Andrea Piccinini dell’Università degli Studi di Milano.

Il Covid non c’entra

Secondo quarto evidenzia un comunicato diramato ai mezzi di informazione dall’azienda ospedaliera, la morte di Enrico Patuzzi è stata provocata dalle preesistenti patologie dell’uomo, aggravate pure da complicazioni a livello cardiaco. Nella nota si riporta chiaramente come non sia stato individuato nessun genere di elemento che possa ricondurre la scomparsa a una delle condizioni descritte in letteratura, nei casi di reazioni avverse per vaccini comunemente utilizzati.

Sospetti fugati

Proprio per sciogliere i dubbi e le riserve sul caso, le autorità competenti avevano disposto l’autopsia, in modo da fugare qualsiasi sospetto relativo alla correlazione tra il vaccino e la morte.

I tragici sviluppi avevano fatto scattare l’allarme. Il decesso era occorso il giorno seguente alla somministrazione della dose prodotta e immessa dalla casa farmaceutica Pfizer. La vicenda era giunta fino all’attenzione dell’autorità tecnico-scientifica degli organismi di governo operativi in ambito regionale. Del resto, gli effetti controindicativi del vaccino sono in fase di studio.

Chi era Enrico Patuzzo

Il medico Enrico Patuzzo è morto giovedì 14 gennaio intorno alle ore 11 nella sua abitazione di Porto Mantovano. Professionista stimato dell’ospedale di Mantova, prestava servizio presso il reparto di Chirurgia del centro Carlo Poma. Da diverso tempo accusava problemi cardiaci.

Il Covid non è la causa

Problemi che lo avevano spinto a trasferirsi nella struttura Destra Secchia di Pieve di Coriano. All’annuncio della dolorosa perdita, gli stessi vertici hanno scritto un messaggio di cordoglio per porgere l’ultimo saluto al prezioso collaboratore. A loro si sono uniti amici e colleghi.