Dopo la morte del figlio Nathan Franchini, scomparso a soli 19 anni in un incidente a Riccione, la mamma Damaris Tio si è aperta sui social network condividendo il suo grande dolore.

Ha pubblicato un bellissimo video di foto di suo figlio quando era soltanto un bambino e foto da adolescente, accompagnate da parole commoventi:

La morte non esiste, è un’illusione terrena: tutto si trasforma, proprio come le farfalle.

La donna è molto conosciuta nel comune di Cattolica e nei dintorni, per il suo lavoro di insegnate di ballo. Tantissimi, infatti, i commenti arrivati sotto i suoi post. Tantissime persone le hanno mostrato vicinanza e supporto in questo momento così doloroso.

Sul profilo di Damatis Tio, tra le tante foto, un angelo con le ali aperte:

Buon viaggio, cuore mio. Il nostro percorso come esseri è molto simile a quello di questi stupendi animaletti. Non dimenticare mai la frase: ‘come in cielo, così in terra’, perché questa è la verità fondamentale.

Ieri sera, alle 20:30, presso la Chiesa S.Pio, i familiari e gli amici si sono riuniti per un momento di preghiera, per accompagnare Nathan nel suo viaggio più lungo.

L’incidente di Nathan Franchini

Alle prime ore della scorsa domenica, una vettura si è schiantata contro un albero. A bordo c’erano cinque amici, tre maschi e due femmine. L’unico a morire nell’impatto è stato Nathan Franchini. Inizialmente, gli agenti pensavano si trattasse di un ragazzo di origini albanesi di 20 anni, sempre residente a Cattolica.

In seguito hanno però scoperto che si trattava di un ragazzo di 19 anni di nome Nathan Franchini e che aveva in tasca i documenti di un suo amico, perché nelle discoteche di Riccione è consentito l’ingresso dai 20 anni in su.

Il conducente, attualmente ricoverato, è risultato positivo all’alcol test e al momento è indagato per omicidio stradale.

Le forze dell’ordine stanno anche cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e capire come il mezzo sia finito contro l’albero.