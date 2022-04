Morte Romina Vento: effettuata l’autopsia. Tutte le informazioni rese note finora

È stata effettuata nella giornata di ieri l’autopsia sul corpo senza vita di Romina Vento, la madre morta nell’auto guidata dal compagno Carlo Fumagalli e finita nel fiume Adda.

I risultati dell’esame hanno confermato la versione raccontata dal suo omicida.

La confessione del compagno di Romina Vento

Dopo l’arresto, Carlo Fumagalli ha raccontato di aver premeditato l’omicidio della madre dei suoi figli. Sapeva che non sapeva nuotare e che sarebbe morta annegata nell’acqua del fiume Adda. Ha tenuto sott’acqua la testa di Romina Vento con le sue stesse mani e poi si è allontanato a nuoto fino a raggiungere la riva.

Secondo le informazioni rese note dagli inquirenti finora, sembrerebbe che l’uomo di 49 anni fosse in cura per disturbi psichici, che aveva interrotto da circa 5 settimane. Romina, madre della figlia quindicenne e del figlio di 10 anni, aveva deciso di lasciarlo. Lui non riusciva ad accettare un tale finale per la sua famiglia.

La dinamica dell’incidente

Quel giorno era andato a riprendere la donna al lavoro, lei era tranquilla e di certo non sospettava nulla, visto che l’uomo non aveva mai mostrato prima comportamenti violenti.

Lo conferma il fatto che ha offerto un passaggio ad un collega, che di certo non avrebbe mai messo in pericolo. Dopo che quest’ultimo è arrivato alla sua abitazione ed è sceso dall’auto, Fumagalli ha iniziato a premere sull’acceleratore, finché la macchina non è finita nel fiume. I testimoni hanno sentito Romina urlare aiuto e nessuno ha potuto fare nulla per salvarla dal suo triste destino.

Erano stati proprio i presenti a raccontare della presenza dell’uomo, scomparso tra la vegetazione. Carlo è stato ritrovato 3 ore dopo dall’altra parte del fiume dalle forze dell’ordine. Aveva i vestiti bagnati ed era in uno stato di totale confusione.

Ora, i risultati dell’autopsia hanno confermato il suo racconto. Romina Vento è morta annegata. Nessuna lesione precedente e nessun trauma riportato nell’incidente. Gli esiti completi dell’esame, arriveranno tra 60 giorni.