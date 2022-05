È dalla giornata di giovedì 12 maggio che Pamela Andress, l’estetista abusiva accusata della morte di Samantha Migliore, è in arresto. Non in carcere, bensì ai domiciliari. Questa vicenda non si è ancora conclusa, sono tante le donne che si sono sottoposte a questi trattamenti abusivi.

La donna di 35 anni, è deceduta tra le braccia del marito, in seguito ad un malore causato delle iniezioni di silicone. L’estetista non è stata arrestata subito, la notizia è emersa solo in queste ore.

La tragedia è avvenuta lo scorso giovedì 21 aprile, nella loro abitazione di Maranello, in provincia di Modena. Samantha aveva contattato Pamela Andress ed il prezzo concordato per quel trattamento era di 1200 euro.

Questa è la versione dei fatti raccontata da Antonio Bevilacqua, marito della vittima. L’uomo, inoltre, ha detto agli inquirenti che lui si è subito reso conto che le condizioni della moglie erano molto gravi.

Quando è entrato nella loro camera da letto, ha visto la donna che aveva un seno molto gonfio. La giovane mamma di 5 figli, purtroppo, ha iniziato ad urlare per il dolore, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare.

Dall’autopsia è emerso che aveva una quantità davvero elevata di silicone nel sangue. Probabilmente la sostanza è entrata nelle vene, a causa della rottura di un vaso sanguigno.

Caso Samantha Migliore, l’arresto di Pamela Andress

L’estetista abusiva di 52 anni, dopo essersi resa conto della gravità della situazione, in un primo momento è fuggita dall’abitazione. Tuttavia, si è costituita ai carabinieri il giorno successivo alla tragedia.

Gli inquirenti l’hanno accusata di esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato. Però in un primo momento l’hanno lasciata di libera di andare a casa.

Solo in queste ultime ore è venuta fuori la notizia, che la donna transessuale è stata arrestata, ma non è andata in carcere. Si trova ai domiciliari nella sua abitazione. Inoltre, anche tante altre persone si stanno facendo avanti per dire che si sono sottoposte agli stessi trattamenti e che l’estetista li eseguiva ormai da tempo.