Il compagno di Sonia Solinas è rimasto in casa con il cadavere per tutta la notte. Al mattino, si è allontanato e si è gettato da un ponte

Nuovi dettagli sulla morte di Sonia Solinas, trovata senza vita nella sua abitazione. La donna non rispondeva più al cellulare, così la madre ha deciso di andare a controllare ed è stato allora che ha fatto la tragica scoperta.

Poco dopo, le forze dell’ordine hanno trovato anche il corpo del compagno Filippo Ferrari. Quest’ultimo si è tolto la vita gettandosi dal ponte di San Bernardino Verbano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti e le indagini degli inquirenti, sembrerebbe che l’uomo abbia vegliato il cadavere per tutta la notte e si sia allontanato dalla abitazione soltanto al mattino successivo all’omicidio.

Gli esami post mortem hanno stabilito che la donna è morta intorno alla mezzanotte. Filippo è rimasto in casa per tutta la notte, dopo l’estremo gesto nei confronti della sua convivente. È rimasto accanto a quel corpo senza vita in una pozza di sangue, dopo che gli aveva conficcato un coltello in gola. L’arma del delitto era ancora infilata nella gola di Sonia Solinas all’arrivo dei soccorsi.

Intorno alle 7:45 del mattino successivo, le telecamere del municipio hanno ripreso Filippo Ferrari uscire dall’abitazione e allontanarsi. Poco dopo si è gettato dal ponte e si è tolto la vita. Non è ancora chiaro se anche sul suo corpo verrà disposta l’autopsia.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno anche cercando di capire quale sia il movente che abbia portato l’uomo di 37 anni ad uccidere la donna di 49. Chi li conosceva, li ha definiti come una coppia normale, vivevano insieme da 15 anni e non si era mai presentato un episodio particolare o violento.

Gli inquirenti sono in attesa anche degli dei risultati degli esami tossicologici sul cadavere dell’uomo. Serviranno per capire se al momento dell’omicidio la sua persona fosse alterata da qualche sostanza assunta.

L’ennesimo femminicidio, che ha sconvolto l’intera comunità e anche l’intera Italia. Ci saranno nuovi aggiornamenti su questa drammatica vicenda.