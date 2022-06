Le forze dell’ordine stanno continuando ad indagare senza sosta sulla drammatica vicenda della piccola Vittoria Scarpa. Gli inquirenti hanno ascoltato la testimonianza della madre, che era con lei ed anche quella dei nonni, poiché per loro potrebbe essere importante.

CREDIT: FACEBOOK

L’intera comunità adesso è sconvolta da quanto accaduto. Una giornata al mare per i genitori e la piccola, si è trasformata in una tragedia.

La madre ascoltata dagli inquirenti ha raccontato che lei in quei minuti si trovava nell’ombrellone, per accudire la seconda bambina, nata da pochi mesi. Vittoria in un primo momento era in una zona che lei riusciva a controllare. La donna era da sola con le figlie, perché il marito era a lavoro.

Tuttavia, è solo diverso tempo dopo che ha scoperto che la sua piccola era scomparsa. Da quel momento ha lanciato l’allarme e le ricerche sono partite tempestivamente.

CREDIT: FACEBOOK

Per circa un’ora i presenti hanno concentrato le ricerche sulla spiaggia, ma è solo diverso tempo dopo che la capitaneria di porto ha controllato anche in mare. È proprio in acqua che hanno trovato la bambina ormai priva di sensi, a circa 80 metri dalla riva.

La piccola Vittoria era attaccata ad una boa, ma probabilmente ha inalato troppa acqua per riuscire a farcela. I sanitari però, hanno anche provato a trasportarla in ospedale, ma è proprio qui che non hanno avuto altra scelta che constatare il drammatico decesso.

Le indagini per la morte della piccola Vittoria Scarpa

Gli inquirenti al momento sono a lavoro per ricostruire i suoi ultimi minuti di vita. Vogliono capire se ci sia stata qualche negligenza da parte degli adulti che avrebbero dovuto controllarla.

Inoltre, vogliono anche capire dopo quanto tempo la madre si è resa conto che della figlia si erano perso le tracce. Anche la posizione dei bagnini è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

La stessa Procura ha scelto di aprire un fascicolo d’indagine per far luce sulla triste vicenda. Nelle prossime ore verrà anche eseguita l’autopsia sul corpo, affinché gli inquirenti possano avere ulteriori risposte su quanto successo alla bimba di appena 5 anni.