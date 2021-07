La Procura ha chiesto l’archiviazione del caso di Viviana Parisi e Gioele Mondello. Non si è trattato di duplice omicidio, come sostenuto dalla famiglia e dai consulenti, ma bensì di omicidio-suicidio.

L’avvocato della famiglia Parisi, Pietro Venuti, ha fatto sapere durante un’intervista con Adnkronos, di aver ricevuto la richiesta di archiviazione e che l’intenzione è quella di chiedere l’accesso al fascicolo e riesaminare il tutto, prima di procedere con un’opposizione.

Ma perché la Procura è certa che Viviana Parisi abbia ucciso il suo bambino e si sia poi tolta la vita? Mamma e figlio si sono rifugiati nel bosco dopo un incidente in galleria ed hanno trovato la morte. Secondo l’approfondita ricostruzione degli inquirenti, la morte della dj sarebbe compatibile con la caduta dal traliccio, mentre è impossibile stabilire la causa certa della morte di Gioele dai suoi resti.

Sono due però le ipotesi: Gioele potrebbe essere morto per cause accidentali, come un arresto cardiaco o una caduta oppure sua madre potrebbe averlo strangolato prima di suicidarsi. Sotto le unghie di Viviana è stato infatti trovato il profilo genetico del suo bambino.

Sono emersi anche nuovi indizi nelle ultime ore. I sandaletti indossati da Gioele erano integri e puliti, così come i suoi vestiti non presentavano tracce di sangue. I medici legali hanno escluso che il bambino possa essere morto a causa dell’attacco di animali selvatici. Quest’ultimi avrebbero consumato il suo corpicino soltanto in seguito alla morte.

Viviana Parisi e Gioele Mondello: gli sms di Daniele Mondello

Agli atti dell’inchiesta ci sono ache degli sms tra Viviana Parisi e il marito Daniele Mondello. L’uomo in diversi messaggi, risalenti ai mesi precedenti la tragedia, le chiedeva di prendere le pillole e di farlo per Gioele.

Prendi le pillole, se ami tuo figlio.

Hai rovinato la nostra famiglia, vergognati, mi dispiace solo per mio figlio che non meritava questo.

Curati.

Daniele Mondello le aveva perfino inviato la fotografia di una casa di cura, chiedendole di fare attenzione:

Ti sono stato vicino per aiutarti, ma tu non ti vuoi fare aiutare e stai distruggendo la vita di nostro figlio, la tua e la mia e stai facendo soffrire la tua e la mia famiglia. Per una volta ascolta chi ti vuole veramente bene!

Viviana Parisi non stava bene, era perfino finita al pronto soccorso dopo aver ingerito volontariamente delle pillole. La Procura chiede l’archiviazione del caso. Le indagini hanno portato ad una sola conclusione, la più plausibile: la dj ha ucciso il suo bambino e si è poi tolta la vita, gettandosi dal traliccio.