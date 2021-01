Morte Viviana Parisi e Gioele Mondello: la Procura avrebbe smentito le ultime dichiarazioni

Il Procuratore di Patti, Angelo Cavallo, secondo quanto riporta Urbanpost.it, avrebbe smentito l’archiviazione del caso di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello, come omicidio-suicidio. Negli ultimi giorni, il marito della donna e papà del bambino, Daniele Mondello, ha lanciato una petizione online. Con lo scopo di raccogliere quante più firme possibili, per evitare appunto la chiusura del caso.

Nonostante voglia dare una degna sepoltura ai corpi dei suoi due familiari, il dj è disposto ad aspettare ancora. Sperando che si possa arrivare ad una verità.

Sono ormai passati 5 mesi dal ritrovamento dei cadaveri nelle campagne di Caronia e nessuno sa ancora come siano davvero morti Viviana e Gioele. Sin dall’inizio, la procura ha seguito la pista dell’omicidio-suicidio, ma le famiglie Mondello e Parisi si sono sempre opposte all’ipotesi. Conoscevano molto bene Viviana e sono certi che mai avrebbe fatto del male al suo bambino.

Daniele Mondello è convinto che sia accaduto qualcosa all’interno della galleria, dopo l’incidente, che abbia spinto Viviana a fuggire via. Non solo, è convinto che qualcuno le abbia fatto del male e abbia poi lasciato il suo corpo senza vita ai piedi del traliccio, dove è stato trovato pochi giorni dopo la scomparsa.

Come sono morti Viviana Parisi e Gioele Mondello?

Gli avvocati dell’uomo hanno chiesto nuovi sopralluoghi e altre indagini da esperti scelti dalla famiglia, per studiare ogni minimo dettaglio che possa aiutarli a scoprire qualsiasi indizio e portarli alla verità. Solo così Daniele e il resto dei parenti, potranno mettersi l’anima in pace e dare un ultimo addio a Viviana e Gioele. Ma come ha spiegato Daniele in diverse interviste, non avrebbero ancora ricevuto risposta dalla Procura.

Credit video: Rai – YouTube

Gli inquirenti continuano a studiare il corpo del piccolo Gioele, dopo aver escluso le lesioni al cranio. Il bambino potrebbe essere morto per via dell’incidente o per colpa di qualche animale e Viviana, dopo averlo visto morire, potrebbe aver deciso di suicidarsi, gettandosi dal traliccio. Ma queste rimangono, per il momento, soltanto delle ipotesi.