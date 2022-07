Si erano conosciuti appena un anno fa Michele Polesello e Lara Bisson. Tra loro c’era un amore grande ed entrambi ne erano al settimo cielo. Lo scorso giovedì notte sono partiti, per trascorrere un lungo fine settimana al mare, ma nessuno dei due è mai tornato a casa.

I due fidanzati purtroppo sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. I traumi che hanno riportato dopo l’incidente, per entrambi, sono risultati essere fatali.

Michele lavorava come progettista di cucine, per l’azienda Arrex Cucine Spa. Era un manager brillante ed infatti tutti erano felici di averlo con loro.

Prima viveva nel comune di Oderzo, ma poco tempo fa si era trasferito a Jesolo. Tuttavia, andava molto spesso al suo vecchio paese per andare a trovare il figlio di 17 anni.

I vicini dicono che andava dal ragazzo molto spesso e che era una padre presente. Lara Bisson invece lavorava come architetto di Distretto Casa. Era parte importante dei professionisti e si era messa a disposizione per guidare le nuove dipendenti.

I due si erano conosciuti proprio sul luogo di lavoro un anno fa e sin da subito è nato un grande amore. Amavano stare insieme e passare del tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Il grave incidente in cui sono morti Michele Polesello e Lara Bisson

La tragedia di questi fidanzati è avvenuta intorno alle 13 di venerdì 1 luglio. I due erano andati in moto in Croazia per stare qualche giorno al mare, il lunedì entrambi sarebbero dovuti tornare a lavoro.

Tuttavia, mentre si trovavano in un tratto di strada stretto, una persona alla guida di furgone Iveco, ha fatto un sorpasso in curva. Michele non è riuscito ed evitarlo e purtroppo l’impatto per i due fidanzati è risultato essere fatale.

L’uomo è morto sul colpo per i traumi riportati, Lara invece è morta in ospedale poche ore dopo. Gli agenti locali ora stanno indagando sul drammatico incidente ed hanno anche disposto le autopsie sui due corpi. Quindi i familiari dovranno aspettare ancora per potergli dire addio.