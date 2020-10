La tragica morte del bimbo di 9 anni, ha sconvolto l’intera comunità. Infatti anche la società sportiva, con cui giocava ha voluto pubblicare un messaggio di cordoglio per la sua famiglia. Il piccolo ha avuto un malore mentre si stava allenando e tutti i tentativi di salvarlo, si sono rivelati inutili.

Il dramma è avvenuto davanti agli occhi increduli dei suoi compagni di squadra e dei suoi tre allenatori. Nonostante abbiano avvisato tempestivamente il 118, non c’è stato nulla da fare.

Secondo ciò che hanno riportato i media locali, il dramma è avvenuto a Verrucchio, un piccolo comune in provincia di Rimini, nel tardo pomeriggio di martedì 27 ottobre.

Il bimbo era sul campo da calcio e si stava allenando insieme ai suoi compagni. Quando all’improvviso, mentre stava facendo lo slalom tra i coni, ha avuto un grave malore. Si è accasciato a terra e nel giro di pochi istanti, il suo cuore ha cessato di battere.

Gli adulti presenti hanno subito lanciato l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma nonostante i loro tentativi di rianimazione, alla fine non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Sul posto è arrivata anche una volante dei carabinieri. Gli agenti e il medico legale stanno cercando di capire la causa dietro questa tragica ed improvvisa morte. Secondo alcune testimonianze, il piccolo non ha mai avuto problemi di natura cardiaca. Inoltre, aveva conseguito regolarmente l’idoneità per eseguire lo sport. Il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni.

Purtroppo questa perdita ha sconvolto tutta la comunità. Anche la sindaca Stefania Sabba ha voluto pubblicare un messaggio sulla sua pagina Facebook per mandare le condoglianze ai genitori ed anche per proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale.

Tra i post pubblicati sul web, c’è anche quello della società sportiva ASD Verrucchio, con la quale il piccolo giocava. I membri dello staff, hanno scritto:

Ciao piccolo angioletto. Non ci sono parole ma solo una profonda tristezza in tutti noi. In questo giorno così triste l’ASD Villa Verrucchio si stringe attorno alla famiglia, agli amici ed alla società sportiva coinvolte in questa profonda tragedia. Ciao piccolo Angioletto!