Safi non ce l’ha fatta, il bambino di soli 2 anni che era precipitato dal quarto piano di una abitazione, a Civitanova Marche (in provincia di Macerata), si è spento per sempre tra le mura dell’ospedale.

Il decesso risale allo scorso 28 novembre, ma la notizia è stata inviata ai giornali soltanto nelle ultime ore. Un mese prima, precisamente il 28 ottobre, Safi si trovava con la sua famiglia a casa di una zia, in via Verga, nel comune di Civitanova Marche. Lui viveva a Porto Sant’Elpidio.

Stava giocando, mentre gli altri familiari chiacchieravano e trascorrevano il sabato sera. Improvvisamente, il bambino di 2 anni è uscito fuori al balcone attraverso una portafinestra rimasta accostata e si è arrampicato sulla balaustra. Safi ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Ha prima urtato contro i fili del bucato del balcone sottostante ed è poi finito sull’asfalto.

Subito è stato lanciato l’allarme al 118, gli operatori sanitari hanno raggiunto l’abitazione e hanno trasportato il bimbo di 2 anni in codice rosso all’ospedale Salesi di Ancona. Purtroppo le sue condizioni sono apparse subito disperate. I medici hanno fatto il possibile, ma non sono riusciti a salvargli la vita.

Indagini in corso per il decesso del piccolo Safi

La procura di Macerata ha aperto un fascicolo d’indagine e, come atto dovuto, hanno iscritto i genitori e i parenti presenti in casa quel sabato sera, nel registro degli indagati. Gli inquirenti hanno disposto anche l’esame autoptico sul corpicino del piccolo Safi. L’accusa è quella di delitto colposo. Si attendono ora i risultati dell’esame, fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso del minore e per aiutare le autorità a ricostruire gli ultimi istanti prima del drammatico incidente.

La notizia della scomparsa del bambino si è già diffusa in tutta Italia ed ha gettato nello sconforto migliaia di persone. Tanti i messaggi di addio apparsi sui social, per un altro angioletto che ha aperto le ali troppo presto.