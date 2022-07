Morto Nolan Neal: il cantautore è stato trovato senza vita nella sua camera da letto

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte del cantautore Nolan Neal: l'artista di 41 anni trovato senza vita nella sua abitazione

La tragedia è accaduta lo sorso 18 luglio, il noto cantautore Nolan Neal è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il 41enne era molto conosciuto per essere stato un ex concorrente dei programmi The Voice e America’s Got Talent.

Aveva un problema con la droga e lui stesso lo aveva ammesso nel 2020 durante un’intervista. Aveva rivelato di aver iniziato a far uso di sostanze stupefacenti quando cantava nella rock band Hinder.

È diventato il volto di The Voice, ma ha continuato a bere e fare uso di droghe. Le forze dell’ordine lo hanno trovato morto nella sua casa e, secondo i primi dettagli emersi sembrerebbe che accanto al cadavere gli agenti abbiano trovato il suo pretto della chitarra sporco di una polvere bianca. Ma le indagini sono ancora in corso e non ci sono ancora conferme che la sua morte sia avvenuta in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti.

La notizia della morte di Nolan Neal ha presto fatto il giro del mondo e sono stati tantissimi i personaggi del mondo della televisione e della musica, amici e colleghi, che hanno voluto pubblicare post di addio e ricordarlo per la persona che conoscevano e che apprezzavano.

Ho perso il mio amico e co-autore ieri. Non capirò mai e non avrà mai senso. Se stai combattendo la dipendenza, per favore chiedi aiuto. RIP Nolan Neal. Ti amo fratello.

Queste le parole di Jeremy Bussey.

Nolan Neal aveva raggiunto l’apice del suo successo per diverse cover e singoli inediti, che erano riusciti a colpire il pubblico statunitense.

Sembrerebbe che a trovare il suo corpo senza vita, sia stata la coinquilina, che avrebbe immediatamente lanciato l’allarme ai soccorritori e alle forze dell’ordine. Il cadavere del cantautore giaceva nella camera da letto della sua abitazione di Nashville, in Tennessee.

La notizia è stata confermata anche sulla sua fan page ufficiale, attraverso la pubblicazione di un post: