Muore a 18 anni: “Il Covid l’ha divorata”

Ragazza di 18 anni perde la vita per il Covid: non aveva patologie pregresse

Sarah Simental era sana, senza nessuna patologia pregressa, e aveva da poco compiuto la maggiore età. Ciononostante il Coronavirus l’ha portata via in pochissimo tempo. Nemmeno la famiglia riesce a ottenere risposta su come, malgrado fosse così giovane, il virus abbia avuto effetti tanto pesanti su di lei, tanto da condurla ad una tragica morte.

Sarah Simental: pareva un semplice raffreddore

Sarah non immaginava di potersi aggravare in una tale maniera e la preoccupazione era di passare il Natale ricoverata in una struttura ospedaliera. Al comparire dei primi sintomi pareva trattarsi di un semplice raffreddore, con un po’ di mal di testa.

Tremenda agonia

Non emergevano i presupposti di un drammatico sviluppo. Al peggioramento di essi, tuttavia, la famiglia della ragazza l’ha accompagnata a sottoporsi a un tampone, che è risultato positivo. Nel frattempo, Sarah Simental continuava ad avere dolori muscolari, vomito e brividi.

Nell’istante in cui la 18enne è stata trasportata in ospedale i medici si sono subito resi conto della gravità della situazione, tanto da disporre il trasferimento in aereo nel Centro medico di Chicago, dove, dopo cinque giorni di tremenda agonia, sarebbe morta il 26 dicembre 2020, in occasione di Santo Stefano.

Il fisico non ha retto

In una settimana aveva i reni deteriorati ed ha avuto una emorragia celebrale, quindi un arresto cardiaco. Ai microfoni di ABC7 il padre Don ha raccontato di non riuscire a credere a quanto rapidamente il quadro clinico sia peggiorato.

Sarah Simental: genitori a pezzi

La madre Deborah ha aggiunto che il Coronavirus l’ha letteralmente divorata. E nessun genitore – ha aggiunto – dovrebbe mai vedere il proprio figlio passare un simile calvario. Sarah l’ha chiamata in lacrime per comunicarle che si sarebbe persa il Natale. La mamma ha cercato di rassicurarla, dicendole che era solo una data sul calendario, e che, una volta tornata a casa, avrebbero festeggiato con lei. Purtroppo ciò non è accaduto.