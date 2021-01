Muore a 25 anni mentre era in trasferta

È morto folgorato un italiano di 25 anni, nella piscina dell’albergo in Algeria, dove si trovava per lavoro. La vittima in questione è Alex Bonucchi, modenese impiegato presso la Sacmi, azienda specializzata in macchine e impianti utilizzati nella industria ceramica. Il ragazzo, operante per conto della ditta come tecnico specializzato, era stimato dai colleghi, che lo consideravano un dipendente serio e volenteroso.

Alex Bonucchi: tragedia notificata ai parenti

La tragedia è stata resa nota ai parenti della vittima nella serata di ieri, lunedì 4 gennaio 2021. La squadra dei carabinieri di Modena è stata avvertita dalla Segreteria consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri, la capitale dello Stato africano. Le autorità hanno richiesto ai militari di rintracciare i familiari di Alex Bonucchi, mettendoli in contatto con l’Ambasciata d’Italia ad Algeri per dare la terribile notizia.

I rilevamenti della polizia locale

Stando alle informazioni diramate dal corpo dei militari dell’Arma, sulla base degli accertamenti iniziali condotti dalla polizia locale, il decesso sarebbe da imputare a un incidente, accaduto probabilmente per folgorazione, nella piscina della struttura, dove il giovane tecnico soggiornava insieme ad altri compagni di lavoro della ditta in cui prestava servizio.

I Carabinieri della Stazione di Nonantola si sono così attivati per rintracciare, a Nonantola, la madre di Alex Bonucchi, ponendola in diretto collegamento con la Segreteria dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri, per il triste avviso.

Una parentesi in Eccellenza

Il terribile episodio ha, naturalmente, sconvolto familiari, amici e colleghi del venticinquenne emiliano. Tantissimi lo stanno, infatti, salutando sui social network in queste ore, con messaggi pieni di affetto e dolore. Gli ha riservato un saluto pure la squadra di calcio del Rolo: tra le fila della società reggiana, Alex aveva disputato il campionato di Eccellenza.

Alex Bonucchi: allenatore dei Pulcini del Rolo

Dopo l’esperienza sul rettangolo di gioco Alex aveva intrapreso la carriera di allenatore, sempre per il Rolo. Per una stagione ha seguito la rappresentativa dei Pulcini, facendosi apprezzare.